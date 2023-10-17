Застывший на 18 млн лет лес. На острове Лесбос обнаружили окаменелые деревья разных размеров

Вместе с предыдущими находками, в частности окаменелостями животных, ученые идентифицировали около 500 образцов различных видов.

На острове Лесбос в Греции во время недавних раскопок для прокладки труб дождевой канализации обнаружены новые окаменелые деревья. Они лежали спрятанные под землей миллионы лет, и их удивительное состояние сохранности поразило экспертов, пишет GreekReporter.

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Профессор Николас Зурос, директор музея Окаменелого леса Сигри, рассказал об этих находках. Он отметил, что обнаружено 14 новых деревьев, окаменелые стволы которых не только хорошо сохранились, но и найдены слоями, словно историческая хронология, ожидающая раскрытия. Некоторые из этих деревьев были маленькими, а другие — гигантами. Среди них как хвойные, так и плодоносящие деревья — разнообразный лес, застывший во времени.

Но как эти деревья оказались окаменелыми и погребенными под землей? Ответ кроется в драматическом событии восемнадцати миллионов лет назад, когда регион всколыхнули мощные извержения вулканов. Эти сильные взрывы высвободили смертоносные газовые взрывы, которые "убили" деревья. Затем пепел от извержений засыпал поваленные стволы.

После этого начались сильные дожди, которые смели пепел и части стволов деревьев, создав гигантские селевые потоки, что заблокировали долины. Стволы деревьев нагромождались слоями, один за другим, постепенно превращаясь в окаменелости.

Окаменелый лес острова Лесбос

Значение этого открытия огромно. Оно открывает окно в прошлое, показывая интенсивность вулканической активности и экосистему, которая процветала в древнем Лесбосе. Эти окаменелые деревья предлагают уникальный взгляд на геологическую историю острова.

Окаменелый лес Лесбоса, где найдены эти замечательные находки, занимает особое место в мире природы. Объявленный в 1985 году памятником природы, этот лес является музеем древней истории. В 1994 году был создан Музей естественной истории Окаменелого леса Лесбоса, который предоставляет посетителям возможность ознакомиться с геологическими чудесами острова.

Кроме деревьев, в декабре 2021 года во время археологических раскопок найдены окаменелости животных возрастом два миллиона лет. Эти окаменелости показывают, что в этой местности жили крупные млекопитающие, в частности лошади, крупный рогатый скот, олени и антилопы.

Также в восточной части острова обнаружены кости меньших животных, в частности зайцеобразных, похожих на современных кроликов. Такое многообразие делает остров похожим на Парк Юрского периода, демонстрируя флору и фауну тех времен.

Профессор Зурос объясняет, что "Богатый материал исследуемых палеонтологических раскопок свидетельствует о богатстве фауны острова [и] раскрывает важные факты о фауне и экосистемах Восточного Эгейского моря и связь островов с соседним полуостровом Малая Азия [Анатолия]".

Раскопки обнаружили около пятисот идентифицированных образцов, и еще много окаменелостей неопределенных видов все еще ждут исследования. Эти находки не только обогащают наше понимание древнего прошлого, но и подчеркивают важность Лесбоса как природной сокровищницы.

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