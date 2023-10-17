Переплавляли награбленное: древние римляне были первыми во вторичной переработке

Ученые обнаружили, что в Древнем Риме перерабатывали серебро для изготовления новых монет. Как считают ученые, это было выгоднее, чем добывать новое серебро и чеканить денарии из него.

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Новое исследование, проведенное Ливерпульским и Уорикским университетами, показывает, что римляне были первопроходцами в сфере вторичной переработки. Как оказалось, они перерабатывали серебро для изготовления монет, пишет Phys.org.

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В Древнем Риме использовали много серебра для изготовления монет, в частности денариев, которые были основными серебряными монетами того времени. Добыча серебра из руд и его очистка на монетных дворах приводила к значительному загрязнению свинцом.

Это загрязнение не просто осталось в Риме; оно путешествовало через атмосферу, пересекло Атлантику и оставило след во льдах Гренландии, сформировав древний отпечаток загрязнения, сохранившийся во льду.

А вот здесь начинается интрига. Несмотря на то, что римляне продолжали чеканить монеты, исследование показало, что во времена поздней Римской республики уровень загрязнения свинцом значительно снизился. Этот вывод озадачил исследователей. Почему уровень загрязнения снизился, когда производство монет продолжалось?

Чтобы ответить на этот вопрос, доктор Джонатан Вуд и доктор Мэтью Понтинг из Ливерпульского университета углубились в историю римской чеканки монет. Они рассмотрели такие факторы, как конфликты, прерывавшие доступ к серебряным рудникам, и обесценивание денария медью, что часто рассматривается как признак перебоев в производстве серебра. Но эти факторы не объясняли уменьшение загрязнения свинцом.

Исследователи предложили уникальное объяснение: римляне перерабатывали серебро. После конфликтов в таких регионах, как Иберия и южная Франция, они часто награбленное серебро, которое затем переплавляли для изготовления новых монет. Чтобы подтвердить это, ученые проанализировали состав этих древних монет и обратили внимание на наличие золота.

Дело в том, что все древнее серебро содержит крошечное количество золота. Около 120 года до нашей эры исследователи заметили значительное изменение. Некоторые римские монеты начали появляться с очень низким содержанием золота.

Считалось, что это серебро было частью вторичного сырья для чеканки монет в первой половине первого века до нашей эры. Затем, в 49 году до н. э., в обращении появилось новое серебро с высоким содержанием золота.

Именно здесь в дело вступает Юлий Цезарь. В 49 году до н. э., после его битв с галлами, вполне вероятно, что армия Цезаря награбила это новое серебро. Это объясняет внезапное появление серебра с высоким содержанием золота в римских монетах того времени.

Это исследование является частью проекта "Рим и монеты Средиземноморья 200 г. до н. э. — 64 г. н. э.", который имеет целью понять, как монетарная стратегия римлян играла роль в их имперской экспансии.

Итак, почему римляне перерабатывали серебро? Доктор Джонатан Вуд объясняет: "Обесценивание серебра было одним из способов справиться с перепадами в поставках серебра. Другим — переплавка имеющегося серебра, своего или чужого. Для римлян переработка монет была бы значительно дешевле, чем добыча нового серебра — это было выгодно для их финансов, а также для окружающей среды".

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