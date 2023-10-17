Переплавляли награбоване: древні римляни були першими у вторинній переробці

Вчені виявили, що у Стародавньому Римі переробляли срібло для виготовлення нових монет. Як вважають вчені, це було вигіднішим, аніж добувати нове срібло та карбувати денарії з нього.

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Нове дослідження, проведене Ліверпульським та Уорікським університетами, показує, що римляни були першопрохідцями у сфері вторинної переробки. Як виявилось, вони переробляли срібло для виготовлення монет, пише Phys.org.

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У Стародавньому Римі використовували багато срібла для виготовлення монет, зокрема денаріїв, які були основними срібними монетами того часу. Видобуток срібла з руд і його очищення на монетних дворах призводило до значного забруднення свинцем.

Це забруднення не просто залишилося в Римі; воно подорожувало через атмосферу, перетнуло Атлантику і залишило слід у льодах Гренландії, сформувавши давній відбиток забруднення, що зберігся в льоду.

А ось тут починається інтрига. Попри те, що римляни продовжували карбувати монети, дослідження показало, що за часів пізньої Римської республіки рівень забруднення свинцем значно знизився. Цей висновок спантеличив дослідників. Чому рівень забруднення знизився, коли виробництво монет продовжувалося?

Щоб відповісти на це питання, доктор Джонатан Вуд і доктор Метью Понтінг з Ліверпульського університету заглибилися в історію римського карбування монет. Вони розглянули такі фактори, як конфлікти, що переривали доступ до срібних рудників, і знецінення денарія міддю, що часто розглядається як ознака перебоїв у виробництві срібла. Але ці фактори не пояснювали зменшення забруднення свинцем.

Дослідники запропонували унікальне пояснення: римляни переробляли срібло. Після конфліктів у таких регіонах, як Іберія та південна Франція, вони часто награбовували срібло, яке потім переплавляли для виготовлення нових монет. Щоб підтвердити це, вчені проаналізували склад цих стародавніх монет і звернули увагу на наявність золота.

Річ у тім, що все стародавнє срібло містить крихітну кількість золота. Близько 120 року до нашої ери дослідники помітили значну зміну. Деякі римські монети почали з'являтися з дуже низьким вмістом золота.

Вважалося, що це срібло було частиною вторинної сировини для карбування монет у першій половині першого століття до нашої ери. Потім, у 49 році до н. е., в обігу з'явилося нове срібло з високим вмістом золота.

Саме тут у справу вступає Юлій Цезар. У 49 році до н. е., після його битв з галлами, цілком ймовірно, що армія Цезаря награбувала це нове срібло. Це пояснює раптову появу срібла з високим вмістом золота в римських монетах того часу.

Це дослідження є частиною проєкту "Рим і монети Середземномор'я 200 р. до н. е. — 64 р. н. е.", який має на меті зрозуміти, як монетарна стратегія римлян відігравала роль в їхній імперській експансії.

Отже, чому римляни переробляли срібло? Доктор Джонатан Вуд пояснює: "Знецінення срібла було одним зі способів впоратися з перепадами в постачанні срібла. Іншим — переплавлення наявного срібла, свого чи чужого. Для римлян переробка монет була б значно дешевшою, ніж видобуток нового срібла — це було вигідно для їхніх фінансів, а також для навколишнього середовища".

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