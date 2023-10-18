С расстояния 1,6 млн км от Земли: получен уникальный снимок солнечного затмения из космоса (фото)

Потрясающее изображение сделал космический аппарат, наблюдающий за космической погодой и нашей планетой.

Американский спутник DSCOVR, который занимается наблюдением за солнечным ветром и Землей, сделал уникальное изображение кольцеобразного солнечного затмения с расстояния в 1,6 млн км от нашей планеты, пишет Space.

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14 октября лишь жители Северной Америки на несколько минут стали свидетелями кольцеобразного солнечного затмения. Оно происходит, когда Луна не полностью закрывает собой Солнце и по краям видно так называемое "огненное кольцо", то есть яркий круг света.

Солнечные затмения происходят, когда Земля, Луна и Солнца оказываются как бы на одной линии в космосе, но это происходит достаточно редко. Из-за того, что Луна и Солнце в небе в это время визуально имеют одинаковый размер наш спутник может закрыть собой нашу звезду. И тогда происходит полное солнечное затмение.

Из-за того, что Луна имеет немного вытянутую, а не круговую орбиту, она то приближается к Земле, то отдаляется от нее. Если спутник нашей планеты находится дальше всего от Земли и находится в это время на одной линии с Солнцем, то Луна не закрывает полностью звезду и появляется кольцеобразное солнечное затмение.

Кольцеобразное солнечное затмение произошло 14 октября 2023 года Фото: NASA

Американский спутник DSCOVR с 2015 года находится в точке Лагранжа L1 системы Земля-Солнце и занимается наблюдением за солнечным ветром, что помогает прогнозировать космическую погоду и за нашей планетой. Для наблюдений за Землей аппарат использует специальный прибор EPIC и именно с его помощью он сделал потрясающий снимок солнечного затмения из космоса.

На этом изображении показана Земля с расстояния в 1,6 млн км, на которую падает тень Луны, как раз не территории Северной Америки, где и наблюдалось кольцеобразное солнечное затмение.

На этом изображении показана Земля с расстояния в 1,6 млн км, на которую падает тень Луны Фото: NASA

Фокус уже подробно писал об этом уникальном солнечном затмении, которое продолжалось всего несколько минут и во время которого Луна закрыла собой примерно 90% Солнца.

Также Фокус писал о том, что на комете шириной 30 км, которая стремительно летит к Земле, снова произошел взрыв и появились "рога". Это было уже второе мощнейшее извержение на комете на последние несколько месяцев.

Как уже писал Фокус, в прошлом году на Марсе произошло самое сильное землетрясение из всех известных ученым. Новое исследованием наконец-то показывает причину его появления, и оказывается Марс намного более сейсмически активен, чем считалось раньше.