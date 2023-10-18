Болотные тела и смерть в пустыне: как экстремальные условия создают капсулы времени (фото)

Мумифицированные тела, возрастом тысячи лет находят во всех частях света. Большинство из них были намеренно мумифицированы, однако иногда природа тоже превращает умерших в капсулы времени.

Мумии очаровывали людей с давних времен, но это не только древнеегипетский способ почтить умерших. Мумии можно найти по всему миру, и они могут появляться не только благодаря преднамеренной подготовке тел, но и естественным образом, пишет IFLScience.

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Ключ к созданию мумии, то ли намеренно, то ли рукой природы, заключается в том, чтобы остановить обычный процесс разложения. Когда тело умирает, микроорганизмы и ферменты начинают расщеплять его. Однако мы можем прервать этот процесс распада, используя экстремальные условия, такие как сильный холод, чрезвычайная сухость, кислая среда или просто отсутствие кислорода.

Мумии пустыни: природные капсулы времени

В засушливых регионах, таких как пустыни, мумификация может происходить спонтанно из-за нехватки воды. В чрезвычайно жаркой и сухой среде тело может быстро терять воду, не позволяя микроорганизмам и ферментам расщеплять большинство тканей тела. Это сохраняет организм в достаточно хорошем состоянии.

Ферменты, которые отвечают за расщепление организма, обычно нуждаются в воде для своей работы. Следовательно, когда вода быстро теряется, процесс разложения замедляется и в конце концов останавливается. Однако процесс мумификации не равномерен: внутренние органы могут высыхать дольше, чем руки или гениталии, которые обезвоживаются быстро.

Одним из известных примеров природных мумий, созданных таким образом, являются мумии чинчорро, найденные в пустыне Атакама. Некоторым из этих мумий, которые созданы намеренно, около 7000 лет, что значительно старше египетских мумий. Однако есть более старые образцы могут достигать 9 000 лет и они, вероятно, мумифицировались без вмешательства человека.

Болотные тела: сохраненные торфом

Еще один способ создания природных мумий — поместить тело в торфяное болото Фото: Wikimedia Commons

Еще один способ создания природных мумий — поместить тело в торфяное болото. Много таких "болотных тел" обнаружено на севере Европы, в таких странах, как Дания, Германия, Нидерланды, Швеция, Польша, Ирландия и Великобритания.

Когда тело погружается в торфяник, оно сталкивается с высококислотной и лишенной кислорода водой. Уникальная растительность болота, в частности мох сфагнум, играет важную роль в процессе мумификации. Когда этот мох отмирает, он выделяет вещество под названием "сфагнан", которое удаляет из воды определенные ионы металлов. Это лишает бактерии важного источника питания, эффективно останавливая разложение.

Суровые условия торфяников не дают микроорганизмам начать разложение. Однако со временем кости могут разрушаться под воздействием кислой среды. В конце концов образуется кожистое, коричневое тело, на котором еще сохранились кожа, волосы и ногти.

Одним из известных примеров болотного тела является Человек из Толлунда, найденный на полуострове Ютландия в Дании. Этому хорошо сохранившемуся телу примерно 2400 лет, и ученые даже знают, что он съел во время своего последнего приема пищи.

Ледяные мумии: застывшие во времени

Холод и ледяные условия также могут привести к естественной мумификации. Это все равно, что положить кусок мяса в морозильную камеру, где низкие температуры деактивируют большинство ферментов, связанных с разложением, предотвращая распад тела.

Ярким примером ледяной мумии является Этци, найденный в 1991 году высоко в Альпах вблизи австрийско-итальянской границы. Его хорошо сохранившееся тело дает нам возможность заглянуть в прошлое.

Интересно, что с ростом глобальной температуры тает все больше ледников, ледяных шапок и вечной мерзлоты. Это может привести к большему количеству открытий мумий, подобных Эке, в будущем. Кто знает, возможно, мы даже найдем мумифицированного неандертальца, поскольку лед продолжает таять.

Эти природные мумии дают нам уникальное представление о прошлом и невероятных способах, которыми окружающая среда может сохранять человеческие тела. Пусть они не такие гламурные, как египетские фараоны, но занимают свое особое место в анналах истории.

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