Акулы настолько старые, что уже дважды облетели Млечный Путь: как это может быть

На самом деле простые математические расчеты показывают, что акулы более продвинутые космические путешественники, чем люди.

Существует немного необычный, но в то же время очень интересный способ задуматься о временных рамках эволюции. Для этого стоит лишь подумать о том, что акулы существуют на Земле так долго, что уже смогли два раза облететь нашу галактику, пишет IFLScience.

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Уже давно известно, что Земля вращается вокруг Солнца. Но наша звезда вместе со всей Солнечной системой также вращается вокруг центра Млечного Пути. И это делают все остальные звезды.

Солнечная система находится на расстоянии примерно 28 тысяч световых лет от центра Млечного Пути и летит сквозь космос (Земля соответственно тоже перемещается) со скоростью примерно 828 тысяч км/час. Таким образом, чтобы Земля вместе с другими планетами и Солнцем совершила полный оборот вокруг центра нашей галактики нужно примерно 230 млн лет.

Уже давно известно, что Земля вращается вокруг Солнца. Но наша звезда вместе со всей Солнечной системой также вращается вокруг центра Млечного Пути Фото: Live Science

Это действительно огромный период времени. Но вернемся к акулам. Эти морские хищники впервые появились на нашей планете примерно 450 млн лет назад. Исходя из этого, за все время своего существования акулы смогли облететь Млечный Путь уже 2 раза. То есть акулы живут на Земле примерно 2 галактических года.

Но за этот период времени на Земле произошло очень много изменений, хотя акулы за время своей длительной эволюции практически не изменились. Для понимания контекста, стоит напомнить о том, что акулы появились раньше, чем первые деревья на Земле, а это произошло примерно 400 млн лет назад. А также раньше динозавров, которые появились примерно 240 млн лет назад и благополучно прожили на нашей планете примерно 174 млн лет, пока их не уничтожил удар астероида.

Акулы впервые появились на нашей планете примерно 450 млн лет назад Фото: Nature Picture Library

По словам палеонтолога Эммы Бернард, акулы также смогли пережить четыре события массового вымирания живых существ на Земле не в последнюю очередь благодаря их разнообразию.

Бернард считает, что акулы очень хорошо адаптируется к любым изменениям окружающей среды и способны выжить в самых разных частях мирового океана – от самых больших глубин до мелководья. Акулы могут употреблять в пищу самых разнообразных морских существ, а потому с большей вероятностью выживут, даже если океаны полностью изменятся.

Фокус уже писал о том, что у берегов Карибского моря неожиданно всплыла на поверхность акула, которая столетиями скрывалась на глубине. Ученые увидели такого древнего хищника, которого они меньше всего ожидали встретить.

Также Фокус писал о том, что спасти Землю от адской жары поможет армия подводных крохотных существ. Ученые считают, что им удалось отыскать тех, кому удастся справиться с климатическим кризисом.