Старожил океана. У берегов Карибского моря неожиданно всплыла акула, веками скрывающаяся в глубине

Во время исследования тигровых акул, ученым удалось запечатлеть древнего хищника, которого они меньше всего на свете ожидали встретить.

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Биологи из Международного университета Флориды были ошеломлены, когда встретили загадочную древнюю акулу за тысячи километров от ее естественной среды обитания. В тот момент они изучали тигровых акул у побережья Белиза в Карибском бассейне и меньше всего ожидали встретить здесь этого хищника, пишет Science Alert.

Гренландские акулы являются самыми долгоживущими позвоночными животными на Земле. Как правило, продолжительность их жизни составляет от 250 до 500 лет, бороздя глубины под водой в кромешной тьме. Они редко поднимаются на поверхность океана, а потому ученым очень мало известно об их загадочной жизни.

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Они рождаются, растут, двигаются и стареют очень медленно в самых глубоких частях океана. Их энергосберегающий и весьма медленный образ жизни является важной адаптацией к условиям среды обитания в глубоком море с дефицитом питательных веществ.

По словам соавтора исследования Гектора Даниэля Мартинеса, они с коллегами были весьма удивлены, обнаружив древнюю гренландскую акулу в Карибском море на глубине около 600 метров. Ученые отмечают, что хищник выглядел "очень, очень старым". Изначально ученые предположили, что это может быть шестижаберная акула, однако после детального изучения снимков сомнений не оставалось — им повстречалась гренландская акула.

По словам другого соавтора исследования, кандидата в лаборатории экологии и охраны хищников Международного университета Флориды, биолога и доктора философии Деванши Касана, увиденный им хищник был похож на то, что "существовало в доисторические времена".

Отметим, что обнаружение гренландской акулы у кораллового рифа у побережья Белиза было весьма неожиданным, но вполне вероятным. Дело в том, что эти древние хищники процветают в глубоких водах Арктики, однако также могут обитать и в других регионах океана, в том числе и Карибском бассейне. Ученые отмечают, что склон близлежащего рифа опускается на глубину около 3 километров, что предполагает темную и холодную среду обитания, подходящую для гренландских акул.

Теперь ученые стремятся понять, мигрировала ли эта конкретная акула в Карибский бассейн из арктических вод или же провела большую часть своей жизни в глубинах тропических вод региона. Увы, пока у исследователей нет ответа на этот вопрос. Авторы исследования в дальнейшем планируют продолжить работу, чтобы понять, обитают ли в этих холодных глубоких водах другие представители этого вида.

Отметим, что в 2020 году ученым удалось провести генетический анализ, показавший, что существует две географические отдельные популяции гренландских акул:

у канадского бассейна Баффина;

в водах северной части Атлантического океана.

Эти древние хищники являются падальщиками, поедающими все на своем пути, живое или мертвое, в том числе рыбу, тюленей, белых медведей и даже китов. Некоторые из гренландских акул могут достигать в длину около 7 метров и весить до 1 200 килограмм, при этом в среднем в год они вырастают всего на 1 сантиметр. Предыдущее исследование 2016 года также показало, что представители этого древнего вида достигают половой зрелости лишь в возрасте 134 лет.

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