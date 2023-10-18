Заглянуть в жизнь древних египтян: ученые показали фаюмские потреты возрастом 2 тысячи лет (фото)

В Амстердаме началась выставка портеров мумифицированных людей, которые нашли в городе Фаюм. Эти артефакты, возрастом 2 тыс. лет, являются деревянными дощечками с изображениями умерших.

Некоторые хорошо сохранившиеся портреты, известные как фаюмские портреты, дают увлекательную возможность заглянуть в жизнь древних египтян. Их рисовали на деревянных досках и прикрепляли к мумиям во времена римского периода, пишет Live Science.

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Они вырезаны так, чтобы их можно было легко вставить в повязки, прямо над лицом мумифицированного человека. Причина этой уникальной практики остается загадкой, но она добавляет интриги этим древним произведениям искусства.

Сейчас они представлены на выставке "Лицом к лицу: люди за портретами мумий", которая открылась 6 октября и продлится до 25 февраля 2024 года в Амстердаме.

Каждый из этих портретов рассказывает историю о людях и их культуре, проливая свет на их внешность, стиль и, возможно, даже социальный статус. Вот некоторые из самых интересных аспектов этих фаюмских портретов.

Портрет Аммония

На одном из портретов молодой человек, по имени Аммоний, изображен с чашей и букетом цветов Фото: Photo (C) Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Poncet

На одном из портретов молодой человек, по имени Аммоний, изображен с чашей и букетом цветов. Художник придал Аммонию выразительные черты лица, такие как большие губы и оттопыренные уши, которые делают этот портрет действительно уникальным.

Жемчужные серьги

Жемчуг, как и тот, что носит молодая женщина на другом портрете, был популярным выбором для сережек на фаюмских портретах Фото: Photo (C) Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Poncet

Жемчуг, как и тот, что носит молодая женщина на другом портрете, был популярным выбором для сережек на фаюмских портретах. Украшения и прически на этих портретах дают представление о времени и влиянии римской моды.

Бородатый мужчина

Бородатый мужчина, одетый в белое, появляется на другом портрете, возможно, подражая облику римского императора Марка Аврелия, который также носил бороду Фото: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Бородатый мужчина, одетый в белое, появляется на другом портрете, возможно, подражая облику римского императора Марка Аврелия, который также носил бороду.

Элегантные украшения

На другом портрете изображена темноволосая женщина, украшенная бусами и серьгами, что отражает изысканный стиль того времени Фото: Allard Pierson, Amsterdam

На другом портрете изображена темноволосая женщина, украшенная ожерельем и серьгами, что отражает изысканный стиль того времени.

Яркие глаза

Некоторые из этих портретов имеют удивительно реалистичные детали, например, глаза, которые были настолько яркими, что и сегодня привлекают наше внимание

Некоторые из этих портретов имеют удивительно реалистичные детали, например, глаза, которые были настолько яркими, что и сегодня привлекают наше внимание. Один из портретов, написанный около 250 года н. э., является одним из древнейших фаюмских портретов, собранных в наше время.

Девушка с золотым венком

Молодая девушка изображена с жемчужным ожерельем и золотым венком в волосах, что символизирует ее победу над смертью

Молодая девушка изображена с жемчужным ожерельем и золотым венком в волосах, что символизирует ее победу над смертью.

Мужчина с золотым венком

Золотые лавры принадлежали не только женщинам. На другом портрете бородатый мужчина с гордостью демонстрирует собственные золотые лавры Фото: Egyptian Collection of the HCCH of Heidelberg University

Золотые лавры принадлежали не только женщинам. На другом портрете бородатый мужчина с гордостью демонстрирует собственные золотые лавры.

Реалистичный портрет

Реалистичные и убедительные образы на портретах Фаюма вдохновляли художников на протяжении всей истории, что делает их ранним примером реалистического живописного портрета Фото: Museum August Kestner, Hannover

Реалистичные и убедительные образы на портретах Фаюма вдохновляли художников на протяжении всей истории, что делает их ранним примером реалистического живописного портрета.

Кудрявый мужчина

Некоторые из людей, изображенных на этих портретах, могли иметь европейские корни, поскольку в это время в Египте жило много греков и римлян

Некоторые из людей, изображенных на этих портретах, могли иметь европейские корни, поскольку в это время в Египте жило много греков и римлян.

Глаза и ресницы

Детальная прорисовка глаз и ресниц является общей чертой этих портретов, что намекает на принадлежность изображенных лиц к высшему среднему классу или элите

Детальная прорисовка глаз и ресниц является общей чертой этих портретов, что намекает на принадлежность изображенных лиц к высшему среднему классу или элите.

Изысканное ожерелье

Большинство фаюмских портретов обнаружено в 1800-х годах, но в 2022 году археологи нашли еще больше в древнем городе Филадельфия в Египте, что углубило наше понимание этой художественной традиции

Большинство фаюмских портретов обнаружено в 1800-х годах, но в 2022 году археологи нашли еще больше в древнем городе Филадельфия в Египте, что углубило наше понимание этой художественной традиции.

Светлоглазая девушка

На другом портрете, найденном в Египте в 1880-х годах, изображена женщина с жемчужными серьгами, ожерельем и ярким нарядом, демонстрирующим ее уникальный стиль

На другом портрете, найденном в Египте в 1880-х годах, изображена женщина с жемчужными серьгами, ожерельем и ярким нарядом, демонстрирующим ее уникальный стиль.

Эти фаюмские портреты не только позволяют заглянуть в прошлое, но и поднимают остроинтересные вопросы о модных тенденциях, культурных обменах и жизни людей в Древнем Египте во времена Римской империи.

Это не просто искусство, это окна в историю, позволяющие нам связаться с теми, кто жил тысячи лет назад.

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