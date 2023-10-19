Самый вулканический мир Солнечной системы: аппарат NASA сделал снимки спутника Юпитера (фото)

Новые потрясающие изображение спутника Ио прислал на Землю зонд "Юнона".

Космический аппарат "Юнона" совершил 15 октября очередной пролет мимо четвертого по величине спутника в Солнечной системе и самого близкого спутника к Юпитеру – Ио. Этот мир, покрытый лавой, является самым вулканическим спутником Солнечной системы. Во время путешествия зонд NASA с помощью своей камеры JunoCam создал серию потрясающих изображений Ио, пишет Space.

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Покрытая лавой поверхность Ио имеет разные цвета на новых изображениях аппарата "Юнона", которые были обработаны так называемыми гражданскими учеными. Дело в том, что снимки зонда становятся доступными для скачивания на сайте NASA в необработанном виде и любители астрономии, которые увлекаются исследованием Юпитера и его спутников, могут обработать эти снимки и придать им новый окрас. Также гражданские ученые улучшают цвета изображений, а также создают разнообразные анимации. Все обработанные данные снова загружаются на сайт NASA и их показывают общественности.

Каждые новые изображения Юпитера и его спутников, которые делает "Юнона" уже несколько лет, помогают ученым раскрывать очередные подробности особенностей поверхности этих миров.

Космический аппарат "Юнона" совершил 15 октября очередной пролет мимо четвертого по величине спутника в Солнечной системе и самого близкого спутника к Юпитеру – Ио Фото: NASA

Спутник Юпитера Ио находится ближе всего к Юпитеру, он немного больше по размеру, чем наша Луна и является четвертым по величине спутником в Солнечной системе. Но самое главное, что поверхность Ио покрыта самым большим количеством вулканов среди всех каменистых миров, которые вращаются вокруг Солнца.

Поверхность Ио покрыта самым большим количеством вулканов среди всех каменистых миров, которые вращаются вокруг Солнца Фото: NASA

Благодаря вулканической активности поверхность спутника Юпитера покрыта огромными участками расплавленной силикатной лавы. Они представлены в виде более темных, красных, пятен на новых изображениях. Сотник вулканов на Ио постоянно извергаются и выбрасывают расплавленную лаву на поверхность, а на сотни километров вверх вырывается потоки газообразной серы.

Спутник Ио виден справа, а слева видна часть Юпитера Фото: NASA

Часть изображений, сделанных камерой JunoCam зонда "Юнона" объединили в короткую анимацию, которой NASA поделилось на своей странице в Х (бывший Twitter). Эту анимацию можно увидеть ниже.

Планета Юпитер является самым большим миром в Солнечной системе и вокруг него вращается 92 спутника. Что касается Ио, то этот вулканический мир входит в состав так называемых галилеевых спутников, куда также причисляют Европу Ганимед и Каллисто. Эти четыре спутника были первыми объектами, которые обнаружил в 1610 году астроном Галилео Галилей на орбите вокруг другой планеты.

Если раньше считалось, что такие планеты, как Юпитер представляют собой очень редкое явление в других звездных системах, то новое исследование говорит об обратном. На самом деле Юпитеров во Вселенной больше, чем считалось, сделали вывод ученые, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что на спутнике Юпитера Европе астрономы обнаружили необходимый для появления жизни компонент, а это значит, что здесь теоретически могла бы существовать внеземная жизнь.