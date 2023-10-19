Паразит, похищающий память: ученые выявили нового виновника развития болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера все еще является малоизученным, таинственным и неизлечимым заболеванием, а недавнее исследование добавило ему новый пласт загадок и опасностей, — утверждают ученые.

Болезнь Альцгеймера — это одна из форм потери памяти, и одним из признаков, на который обращают внимание врачи у пациентов с этим заболеванием, является скопление в мозге специфических белковых сгустков, называемых амилоидными бляшками. Считается, что эти бляшки являются одной из причин проблем с памятью. Принято считать, что эти бляшки возникают из-за проблем внутри мозга, но новое исследование говорит о том, что виновник развития заболевания может попадать в нас извне, пишет ScienceAlert.

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За последние несколько лет исследователи обнаружили грибок Candida albicans в мозге людей, страдающих болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями, связанными с памятью. Это заставило некоторых ученых задуматься о том, не могут ли инфекции извне мозга играть роль в образовании бляшек, связанных с заболеванием.

Чтобы выяснить это, группа ученых из Медицинского колледжа Бэйлора, США, провела ряд экспериментов на мышах. Ранее они обнаружили, что при заражении этим грибком у них возникали проблемы с памятью. Но когда грибок удаляли, память улучшалась. В своем последнем исследовании ученые хотели понять, как это происходит на молекулярном уровне. Они ввели этот грибок непосредственно в мозг мышей и затем исследовали ткани мозга.

Они обнаружили, что, когда этот грибок попадает в мозг, он может вызывать два различных иммунных ответа. В первом случае выделяется фермент, который не только позволяет большему количеству грибковых клеток проникать в мозг, но и расщепляет некоторые белки. Эти разрушенные белки похожи на амилоидные бляшки, наблюдаемые при болезни Альцгеймера. Вторая иммунная реакция направлена на уничтожение грибка.

В мозге молодых и здоровых мышей эти реакции работали хорошо, очищая его от грибка примерно за 10 дней. Однако, когда исследователи изменяли иммунный ответ мозга, грибок оставался дольше.

Это позволяет предположить, что белковые скопления, такие как амилоидные бляшки при болезни Альцгеймера, могут быть способом защиты мозга от грибков. Но если мозг не избавляется от этих сгустков должным образом, то со временем они могут нанести вред.

Значит ли это, что грибки являются причиной болезни Альцгеймера? Не совсем, говорят ученые. Однако это говорит о том, что в развитии белковых сгустков в мозге могут участвовать и другие факторы. Лечение болезни Альцгеймера, направленное только на эти бляшки, возможно, не решает всей проблемы. Нам еще многое предстоит узнать, но эти результаты могут проложить путь к новым и инновационным методам лечения и понимания заболевания в будущем.

Дэвид Корри, ведущий автор исследования, подвел итог их научной работы следующим образом: "Эта работа потенциально добавляет новый пласт понимания развития болезни Альцгеймера. Раньше мы считали, что эти белковые сгустки возникают только внутри мозга, но, похоже, это может быть не совсем так".

Ученые намерены проводить дальнейшие исследования, особенно на живых человеческих и животных клетках, надеясь в будущем найти более эффективные решения проблем, связанных с памятью.

Ранее Фокус писал о том. Что ученые предложили бороться с болезнью Альцгеймера с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если делать большие перерывы в приеме пищи.

Также Фокус писал о новом исследовании, перевернувшим наше понимание болезни Альцгеймера с ног на голову. Ученые ставят под сомнение роль одного из ключевых гормонов в развитии болезни Альцгеймера.

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