Шаг назад во времени: археологи обнаружили уникальную 2000-летнюю украшенную римскую сандалию (фото)
Недавно обнаруженная сандалия, найденная в римском городе Лукус Астурум, вызвала большой ажиотаж среди археологов и энтузиастов истории. Она не только углубляет наше понимание римской истории, но и демонстрирует большое мастерство той эпохи.
В очаровательном городке Лукус Астурум на севере Испании во время археологических раскопок в 2021 году сделано удивительное открытие. Среди остатков римского города, который процветал между первым и четвертым веками нашей эры, команда археологов во главе с Эсперансой Мартин раскопала 2000-летнюю римскую сандалию. Но эта сандалия — не обычный артефакт, а археологическая жемчужина, уникальная находка, которая отличается от других, пишет Arkeonews.
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Лукус Астурум во времена своего расцвета был важным узлом коммуникации и служил административным центром в регионе. В 2021 году команда обнаружила большой дом с центральным двором и колодцем. Этим летом они возобновили раскопки, и колодец предоставил особый сюрприз.
Чтобы извлечь древнюю сандалию, не повредив ее, археологи спустились в колодец с помощью шкивной системы. Среди римских реликвий, лежавших здесь веками, они наткнулись на потерянную обувь человека, который когда-то пытался почистить колодец.
Несмотря на свой скромный вид, эта сандалия является уникальным археологическим сокровищем, ведь она украшена сложными узорами, включающими круги, овалы и соколообразные фигуры. Во всей Испании, историческом названии Пиренейского полуострова, сохранилось не более 20 римских сандалий, и эта — единственный украшенный экземпляр.
Еще больше поражает состояние сохранности этой древней обуви. Сандалия сохранилась чрезвычайно хорошо благодаря илу, осевшему на дне колодца. Он создал анаэробную среду, предотвращая размножение микроорганизмов и помогая поддерживать состояние сандалии.
"Предметы, которые мы нашли, благодаря аноксии, вызванной высоким уровнем грунтовых вод в этой местности, находятся в исключительном состоянии, — рассказывает археолог Эсперанса Мартин, — Илы создали анаэробную среду благодаря пластичности составляющих их глин, поэтому органические материалы прекрасно сохранились".
На глубине около трех метров специалисты извлекли часть деревянной крышки колодца, кафельный пол для сцеживания ила, несколько кувшинов, семена, каштаны, кедровые орехи, моллюски, остатки домашней и дикой фауны, а также бронзовый котел, небольшое металлическое кольцо и сандалию.
"Она почти целая и сохраняет насечки для крепления в области верхней части ноги. Более чем вероятно, что ее потерял кто-то, кто пришел чистить [колодец], когда она застряла в иле. Это уникальный объект, поскольку он украшен", — добавляет специалист.
Сейчас римская сандалия хранится в холодильнике, чтобы предотвратить возможную порчу. После завершения реставрации ее выставят в Астурийском археологическом музее.
Эта находка — своеобразный взгляд в прошлое, проливающий свет на повседневную жизнь римлян в древнем городе и демонстрирующий их мастерство и стиль. Уникальный декор на сандалии, вместе с невероятным состоянием сохранности, делает ее выдающейся находкой. Глядя в будущее, важно помнить, что такие открытия продолжают углублять наше понимание истории и связь с теми, кто жил в прошлые эпохи.
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