Обнаружены новые структуры на Солнце: это приближает к разгадке главной тайны звезды (фото)

Ученые стали на шаг ближе к пониманию того, почему внешняя атмосфера Солнца более горячая, чем поверхность звезды.

Авторы нового исследования, опубликованного в издании The Astrophysical Journal Letters, использовали Солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ для изучения магнитного поля Солнца с беспрецедентной детализацией. В результате они обнаружили змееподобные структуры энергии в магнитном поле в хромосфере (нижний слой атмосферы Солнца), которые могут переносить энергию выше и таким образом нагревать плазму в короне (верхний слой атмосферы Солнца) нашей звезды, пишет Space.

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Ученые обнаружили змееподобные структуры энергии в магнитном поле в хромосфере (нижний слой атмосферы Солнца), которые могут переносить энергию выше и таким образом нагревать плазму в короне (верхний слой атмосферы Солнца) нашей звезды Фото: NASA

Одна из самых больших загадок астрофизики состоит в том, что корона Солнца имеет в сотни раз более высокую температуру, чем поверхность звезды или фотосфера. Плазма в короне нагревается до почти 1 млн градусов Цельсия, но температура фотосферы составляет примерно 6 тысяч градусов Цельсия.

Но это противоречит тому, что источник тепла у звезд находится в их ядре, а значит температура должна увеличиваться по мере приближения к этому ядру. На Солнце все работает согласно этому правилу во всех слоях, кроме короны. Что-то влияет на ее нагревание и ученые считают, что за этим могут стоять змееподобные структуры энергии в магнитном поле в хромосфере Солнца, обнаруженные учеными.

Небольшие магнитные структуры на Солнце, которые могут вызывать нагрев его атмосферы Фото: space.com

Если раньше астрофизики пытались найти разгадку главной тайны Солнца изучая солнечные пятна, где рождаются вспышки и корональные выбросы массы, которые обладают сильными магнитными полями, то новое исследование было нацелено на изучение не таких активных регионов.

По словам ученых, эти регионы фотосферы покрыты конвективными ячейками, где существуют более слабые, чем в солнечных пятнах, магнитные поля, но они более динамичные. Оказалось, что ориентация этих магнитных полей имеет змеевидные вариации.

Авторы исследования указывают на то, что, чем сложнее ориентация магнитного поля, тем выше вероятность выброса большого количества энергии во время магнитного пересоединения. Это процесс, во время которого два магнитных поля, имеющих разную ориентацию, взаимодействуют и выделяют энергию. Именно эта энергия, как считают ученые и нагревает атмосферу Солнца.

Но эту гипотезу еще нужно подтвердить, хотя новое открытие все же приближает ученых к раскрытию главной солнечной загадки.

Фокус уже писал о еще одном исследовании, которое было направлено на изучение странного дисбаланса температур между поверхностью и внешней атмосферой Солнца. Ученые предположили, что нагревание короны может быть связано с корональными петлями.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли обнаружить самый древний радиосигнал из космоса, которому 8 млрд лет. Ученые считают, это явление поможет разобраться, почему во Вселенной не хватает 50% обычной материи.