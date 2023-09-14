Почему внешняя атмосфера Солнца аномально горячая: ученые нашли ответ

Новое исследование предлагает очередной вариант ответа на давно интересующий ученых вопрос о том, почему температура в короне Солнца сильно отличается от температуры его поверхности.

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Астрофизики уже многие годы пытаются разгадать одну из главных загадок Солнца: что нагревает его внешнюю атмосферу, или корону. Различия между температурой здесь и на поверхности звезды огромные. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, предоставляет один из вариантов ответа на этот вопрос, хотя это полностью не решает давнюю загадку, пишет Space.

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Видимая нам часть Солнца – это так называя поверхность звезды или фотосфера имеет температуру примерно 5500 градусов Цельсия. Но самая верхняя часть атмосферы звезды или корона, хотя и находится дальше от ядра Солнца имеет в тысячи раз более высокую температуру. Ученым уже известно, что она достигает уровня от 1 до 2 млн градусов Цельсия, но иногда здесь может быть невероятно жарко – 40 млн градусов Цельсия.

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В короне Солнца, которая состоит из горячей плазмы, появляются такие явления, которые влияют на космическую погоду, как солнечные вспышки. До сих пор ученые точно не знаю, почему верхняя часть атмосферы Солнца такая горячая и что ее нагревает. Но авторы нового исследования предлагают свое объяснение, которое может приблизить к точному понимаю загадочного процесса.

Астрофизики уже многие годы пытаются разгадать одну из главных загадок Солнца: что нагревает его внешнюю атмосферу, или корону Фото: NASA

Ученые использовали данные космического аппарата Solar Orbiter, чтобы изучить колебания корональных петель. Это огромные, похожие на петли структуры из плазмы, которые берут свое начало в фотосфере и проникают в нижнюю часть короны Солнца. Эти волнообразные колебания, как предположили ученые, могут уносить энергию, а значит и тепло в корону, что и способствует ее нагреванию.

Астрофизики изучили цикличное перемещение корональных петель в разные стороны, а также вверх и вниз. Ученые выяснили, что почти все колебания происходят в одном направлении.

По словам авторов исследования, это означает, что огромные потоки плазмы действительно могут переносить большое количество энергии и тепла с поверхности Солнца в корону. То есть это похоже на цикличные волны тепла, которые могут способствовать значительному повышению температуры в верхних слоях атмосферы Солнца и это может объяснить разницу температур. Хотя эти волны и имеют сравнительно небольшую мощность, все же они являются постоянными источниками энергии, предполагают ученые.

Авторы исследования указывают на то, что эта новая информация не является полностью исчерпывающим ответом на давно интересующий вопрос о том, что же нагревает солнечную корону, но эти данные помогут найти в ближайшее время ответ.

Как уже писал Фокус, авторы другого исследования предложили свой вариант ответа на этот же вопрос. Они считают, что за нагрев короны могут отвечать крошечные солнечные вспышки, а также явления, возникающие из-за изменений в магнитном поле Солнца.

Напоминаем, что с помощью космического аппарата Solar Orbiter астрономы смогли заглянуть в неизвестную часть атмосферы Солнца. Раньше этот участок звезды почти невозможно было хорошо изучить.