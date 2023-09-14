Чому зовнішня атмосфера Сонця аномально гаряча: вчені знайшли відповідь
Нове дослідження пропонує черговий варіант відповіді на питання, яке давно цікавить вчених, про те, чому температура в короні Сонця сильно відрізняється від температури його поверхні.
Астрофізики вже багато років намагаються розгадати одну з головних загадок Сонця: що нагріває його зовнішню атмосферу, або корону. Відмінності між температурою тут і на поверхні зірки величезні. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, надає один із варіантів відповіді на це питання, хоча це повністю не вирішує давню загадку, пише Space.
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Видима нам частина Сонця — це так звана поверхня зірки або фотосфера має температуру приблизно 5500 градусів Цельсія. Але сама верхня частина атмосфери зірки або корона, хоч і знаходиться далі від ядра Сонця, має в тисячі разів вищу температуру. Вченим уже відомо, що вона сягає рівня від 1 до 2 млн градусів Цельсія, але іноді тут може бути неймовірно спекотно — 40 млн градусів Цельсія.
У короні Сонця, яка складається з гарячої плазми, з'являються такі явища, які впливають на космічну погоду, як сонячні спалахи. Досі вчені достеменно не знаю, чому верхня частина атмосфери Сонця така гаряча і що її нагріває. Але автори нового дослідження пропонують своє пояснення, яке може наблизити до точного розуміння загадкового процесу.
Вчені використовували дані космічного апарату Solar Orbiter, щоб вивчити коливання корональних петель. Це величезні, схожі на петлі структури з плазми, які беруть свій початок у фотосфері і проникають у нижню частину корони Сонця. Ці хвилеподібні коливання, як припустили вчені, можуть забирати енергію, а отже, і тепло в корону, що і сприяє її нагріванню.
Астрофізики вивчили циклічне переміщення корональних петель у різні боки, а також угору і вниз. Учені з'ясували, що майже всі коливання відбуваються в одному напрямку.
За словами авторів дослідження, це означає, що величезні потоки плазми справді можуть переносити велику кількість енергії та тепла з поверхні Сонця в корону. Тобто це схоже на циклічні хвилі тепла, які можуть сприяти значному підвищенню температури у верхніх шарах атмосфери Сонця і це може пояснити різницю температур. Хоча ці хвилі і мають порівняно невелику потужність, все ж вони є постійними джерелами енергії, припускають учені.
Автори дослідження вказують на те, що ця нова інформація не є повністю вичерпною відповіддю на питання, яке давно цікавить, про те, що ж нагріває сонячну корону, але ці дані допоможуть знайти найближчим часом відповідь.
Як уже писав Фокус, автори іншого дослідження запропонували свій варіант відповіді на це ж питання. Вони вважають, що за нагрівання корони можуть відповідати крихітні сонячні спалахи, а також явища, що виникають через зміни в магнітному полі Сонця.
Нагадуємо, що за допомогою космічного апарату Solar Orbiter астрономи змогли зазирнути в невідому частину атмосфери Сонця. Раніше цю ділянку зірки майже неможливо було добре вивчити.