Чому зовнішня атмосфера Сонця аномально гаряча: вчені знайшли відповідь

Нове дослідження пропонує черговий варіант відповіді на питання, яке давно цікавить вчених, про те, чому температура в короні Сонця сильно відрізняється від температури його поверхні.

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Астрофізики вже багато років намагаються розгадати одну з головних загадок Сонця: що нагріває його зовнішню атмосферу, або корону. Відмінності між температурою тут і на поверхні зірки величезні. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, надає один із варіантів відповіді на це питання, хоча це повністю не вирішує давню загадку, пише Space.

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Видима нам частина Сонця — це так звана поверхня зірки або фотосфера має температуру приблизно 5500 градусів Цельсія. Але сама верхня частина атмосфери зірки або корона, хоч і знаходиться далі від ядра Сонця, має в тисячі разів вищу температуру. Вченим уже відомо, що вона сягає рівня від 1 до 2 млн градусів Цельсія, але іноді тут може бути неймовірно спекотно — 40 млн градусів Цельсія.

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У короні Сонця, яка складається з гарячої плазми, з'являються такі явища, які впливають на космічну погоду, як сонячні спалахи. Досі вчені достеменно не знаю, чому верхня частина атмосфери Сонця така гаряча і що її нагріває. Але автори нового дослідження пропонують своє пояснення, яке може наблизити до точного розуміння загадкового процесу.

Астрофізики вже багато років намагаються розгадати одну з головних загадок Сонця: що нагріває його зовнішню атмосферу, або корону Фото: NASA

Вчені використовували дані космічного апарату Solar Orbiter, щоб вивчити коливання корональних петель. Це величезні, схожі на петлі структури з плазми, які беруть свій початок у фотосфері і проникають у нижню частину корони Сонця. Ці хвилеподібні коливання, як припустили вчені, можуть забирати енергію, а отже, і тепло в корону, що і сприяє її нагріванню.

Астрофізики вивчили циклічне переміщення корональних петель у різні боки, а також угору і вниз. Учені з'ясували, що майже всі коливання відбуваються в одному напрямку.

За словами авторів дослідження, це означає, що величезні потоки плазми справді можуть переносити велику кількість енергії та тепла з поверхні Сонця в корону. Тобто це схоже на циклічні хвилі тепла, які можуть сприяти значному підвищенню температури у верхніх шарах атмосфери Сонця і це може пояснити різницю температур. Хоча ці хвилі і мають порівняно невелику потужність, все ж вони є постійними джерелами енергії, припускають учені.

Автори дослідження вказують на те, що ця нова інформація не є повністю вичерпною відповіддю на питання, яке давно цікавить, про те, що ж нагріває сонячну корону, але ці дані допоможуть знайти найближчим часом відповідь.

Як уже писав Фокус, автори іншого дослідження запропонували свій варіант відповіді на це ж питання. Вони вважають, що за нагрівання корони можуть відповідати крихітні сонячні спалахи, а також явища, що виникають через зміни в магнітному полі Сонця.

Нагадуємо, що за допомогою космічного апарату Solar Orbiter астрономи змогли зазирнути в невідому частину атмосфери Сонця. Раніше цю ділянку зірки майже неможливо було добре вивчити.