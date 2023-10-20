Близкая к Млечному Пути галактика Андромеды имела жестокое прошлое: что выяснили ученые (фото)
Новое исследование показало, что галактика Андромеды образовалась не совсем так, как Млечный Путь.
Ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале The Astrophysical Journal Letters, изучили химических состав звезд галактики Андромеды, которая является ближайшим крупным соседом Млечного Пути. Исследование показало, что эта галактика имела жестокое прошлое и процесс ее формирования отличается от такого же в нашей галактике, пишет Space.
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Галактика Андромеды является самой близкой к Млечному Пути крупной галактикой, которая в 2 раза больше, чем наша галактика и здесь в несколько раз больше звезд. Тем не менее она похожа на Млечный Путь тем, что также является спиральной дисковой галактикой.
Астрономы уже давно предполагали, что в далеком прошлом галактика Андромеды сталкивалась и сливалась с другими галактиками, что видно по положению и движению некоторых звезд, которые возникли не здесь.
Как показало новое исследование, формирование галактики Андромеды происходило не совсем так, как образование Млечного Пути. Изучение химического состава разных звезд, которые имеют разный возраст, показало, что в этой спиральной галактике было две эпохи бурного образования новых звезд.
Ученые пришли к выводу, что первая эпоха была связана с тем, что появившиеся звезды создали основу галактики, а затем в период между 2 млрд и 4,5 млрд лет назад наступила вторая эпоха еще более бурного образования новых звезд.
Эта вторая эпоха наступила в результате того, что относительно молодая галактика Андромеды, наполненная большим количеством газа, необходимого для появления звезд, столкнулась с другой, такой же богатой газом, галактикой. Концентрация огромного количества газа привела к запуску нового периода звездообразования.
Также ученые обнаружили, что в составе одних звезд имеется в 10 раз больше кислорода, чем железа, а составе других – почти равное количество этих элементов. Это показывает, как сильно повлияло столкновение с другой галактикой на галактику Андромеды.
Хотя эта спиральная галактика имеет жестокую историю, на самом деле в будущем она переживет еще одно столкновение. На этот раз через примерно 4,5 млрд лет часть галактики Андромеды станет наш Млечный Путь, который в данный момент уже приближается к огромной спиральной галактике. Авторы исследования считают, что это столкновение уничтожит спиральные рукава обеих галактик и новый объект будет иметь совсем другой внешний вид.
При этом звезды в двух галактиках не будут уничтожены, а переместятся на новые орбиты вокруг нового галактического центра. Например, Солнце и вся Солнечная система скорее всего окажется на окраине новой галактики.
Как уже писал Фокус, на карликовой планете в Солнечной системе можно найти внеземную жизнь, считают ученые. Вещества, необходимые для жизни, образовались в воде на карликовой планете Церера.
Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новые структуры на Солнце и это приближает к разгадке главной тайны нашей звезды. Ученые стали на шаг ближе к пониманию того, почему внешняя атмосфера Солнца более горячая, чем поверхность звезды.