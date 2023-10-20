Слава забытому королю Британии! Монета раскрыла имя ранее неизвестного правителя железного века

В поле в Гемпшире охотник за сокровищами по имени Льюис Фадж сделал необычайную находку — монету, которая может переписать британскую историю.

Британская история, возможно, только что получила значительное пополнение благодаря находке монеты с именем забытого правителя железного века. На ней хорошо видна надпись "Эсунертос". Эксперты предполагают, что Эсунертос мог править как король из форта Дейнбери, пишет Ancient Origins.

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Это существенное дополнение к британской истории, и эксперты называют его "одним из самых выдающихся открытий последних десятилетий".

Первоначальную стоимость монеты оценивали примерно в 4 000 фунтов стерлингов (5 000 долларов США), но она превзошла все ожидания, когда ее выставили на аукцион Spinks Auction. Там сумма достигла 20 400 фунтов стерлингов (25 500 долларов США).

В поле в Гемпшире охотник за сокровищами, по имени Льюис Фадж, сделал необычайную находку — монету, которая может переписать британскую историю Фото: Spinks Auctions

Льюис Фадж очень обрадовался такому результату: "Я на седьмом небе от счастья. Если бы не люди в аукционном зале, я бы прыгал вокруг. Коллекционеры, с которыми я разговаривал, были поражены. Я очень рад, что не принял их частные предложения до аукциона. Думать, что моя находка породила собственную страницу в Википедии — невероятно".

Ведущие эксперты железного века проанализировали монету и считают, что она связана с выдающейся мужской фигурой, известной как "IISVNIRTOS" или "Esunertos", что переводится как "Могущественный, как бог Эзус". Одна из теорий предполагает, что Эсунертос мог править как король из форта Дейнбери.

Монета, которая, по оценкам, отчеканена между 50 и 30 годами до н. э., совпала во времени с первым римским набегом Юлия Цезаря на Британию в 55 году до н. э., когда римский полководец высадился на побережье Кента с 20 000 солдат.

Несмотря на противостояние с кельтскими воинами на берегу, римляне столкнулись с трудностями при попытке высадки через неспокойное море и в конце концов были вынуждены вернуться домой.

На лицевой стороне монеты изображено название Эсунертос на латинском языке, потертую голову Аполлона, образованную тремя переплетенными рядами полумесяцев, направленных наружу, колесо с семью зубцами в центре вместо уха и лучистый глаз с лучистым шипом, направленным к линии шеи.

На реверсе монеты видна лошадь с тремя хвостами и с клиновидной нижней челюстью для лица и линейным ухом, с распушенной гривой, ярмом или черепом над головой, 8-спицевым колесом над спиной лошади и двойным или тройным кольчатым амулетом внизу.

Взгляд в прошлое

Потенциальное правление Эсунертоса началось задолго до римского вторжения и оккупации Британии, что произошло в 43 году нашей эры во времена правления императора Клавдия. Это делает это открытие еще более захватывающим, поскольку оно позволяет сделать снимок доримской эпохи в Британии.

Грегори Эдмунд, специалист по монетам железного века на аукционе Spink Auctions, выразил свой энтузиазм по поводу этой находки. Он назвал ее "сказочным произведением доисторического искусства" и отметил, что она дает яркое представление о Британии железного века с ее боевыми лошадьми и колесницами. Присутствие латинского языка на монете особенно интригует, сочетая классические влияния с контекстом железного века.

Эдмунд продолжил: "Именно поэтому я прихожу на работу, чтобы документально фиксировать открытия национального значения и делиться этими знаниями непосредственно с музеями, а также с учеными, коллекционерами и общественностью".

Открытие монеты с именем Эсунертоса является значительным событием в истории Британии железного века. Она проливает свет на ранее неизвестного правителя и его эпоху.

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