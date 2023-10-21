Инсектициды уже не помогут: постельные клопы-мутанты распространяются по всей Европе

Франция уже подверглась апокалиптическому нашествию вредителей, но ученые назвали несколько способов, которыми они надеются справится с нарастающей угрозой.

Постельные клопы — это маленькие и мерзкие насекомые, с которыми большинство людей надеется никогда не повстречаться лично. Сегодня же, миллионы людей сталкиваются с ними в новостях, ведь они снова попали в заголовки газет, причем повод этому отнюдь не хороший. Эти маленькие насекомые являются огромной головной, и не только, болью, особенно во Франции, пишет BBC.

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Последние сообщения свидетельствуют о значительном росте числа случаев заражения постельными клопами в Париже: с этими незваными гостями столкнулись школы, больницы и даже кинотеатры. Один случай заражения французской больницы привел к ее полному закрытию, которое продолжалось 24 дня и обошлось в 400 000 долларов.

Несмотря на то, что эти клопы существуют уже давно, наблюдается тревожная тенденция. Постельные клопы не только быстрее распространяются из-за глобальных путешествий, но и бороться с ними становится все труднее. Уоррен Бут, исследователь, собрал множество клопов по всей территории США в период с 2005 по 2009 годы. Прошло еще несколько лет, и вместе со своими помощниками он изучил генетический состав этих вредителей.

Выяснилось, что в ДНК этих клопов произошли изменения, которые делают их устойчивыми к распространенным средствам борьбы. Например, в их генетической структуре есть часть, отвечающая за работу нервов. Некоторые инсектициды нарушают эту функцию, но постельные клопы эволюционировали так, что на них это не влияет. Исследование также показало, что большинство новых образцов постельных клопов, как это ни тревожно, оказались невосприимчивы к наиболее распространенным средствам. Это может объяснить резкое увеличение числа заражений.

Почему же эти крохотные создания такие живучие? Дело в том, что все их существование — это игра на выживание. Когда люди обрабатывают клопов обычными инсектицидами, они неосознанно помогают выжить более сильным клопам. Затем эти сильные клопы размножаются, что приводит к появлению новых клопов, устойчивых к обработке.

Интересно, что эта тенденция наблюдается не только в США. Отдельное исследование, проведенное в Европе, показало аналогичные результаты: значительное большинство насекомых проявляет устойчивость. Однако здесь есть свой нюанс. Если у большинства европейских клопов в генах был один вид защитных изменений, то у некоторых, в частности у образцов взятых во Франции — два, что делает их еще более трудноубиваемыми.

Клопы становятся не только сильнее, но и умнее. У некоторых из них образовался более толстый защитный слой, через который трудно проникать пестицидам. Другие изменили свое поведение, например, стали вставать, чтобы минимизировать контакт с обработанными поверхностями.

Итак, что же мы можем сделать с этой, казалось бы, непобедимой напастью? К счастью, для человечества еще не все потеряно. Некоторые методы дают хорошие результаты:

Тепловая обработка: недавний эксперимент показал, что нагревание зараженных участков до 60 °C уничтожает всех клопов. Однако очень важно, чтобы эту процедуру проводили профессионалы; домашние попытки могут привести к тому, что клопы переберутся в соседнюю квартиру или даже станут еще более опасными.

недавний эксперимент показал, что нагревание зараженных участков до 60 °C уничтожает всех клопов. Однако очень важно, чтобы эту процедуру проводили профессионалы; домашние попытки могут привести к тому, что клопы переберутся в соседнюю квартиру или даже станут еще более опасными. Обман клопов: некоторые исследователи пытаются выманить клопов с помощью аппаратов, имитирующих человеческое дыхание, поскольку клопов привлекает углекислый газ.

некоторые исследователи пытаются выманить клопов с помощью аппаратов, имитирующих человеческое дыхание, поскольку клопов привлекает углекислый газ. Природные враги: ученые рассматривают возможность использования природных грибков, которые вредят клопам, но безопасны для человека. Клопы переносят эти споры, которые затем разрастаются и наносят им вред.

Несмотря на мрачные прогнозы, важно отметить, что, хотя в некоторых районах число зараженных постельными клопами увеличивается, это происходит не везде. И такие города, как Нью-Йорк, показали, что при правильной политике и своевременном вмешательстве с заражением можно справиться. В целом, клопы, возможно, становятся все сильнее, но благодаря осведомленности, исследованиям и своевременным мерам мы можем надеяться, что их удастся сдержать. Давайте решать эту проблему с умом и сделаем так, чтобы эти вредители остались в прошлом.

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