100 дней на Луне. NASA показало, как луноход VIPER преодолевает лунную полосу препятствий (видео)

Ученые успешно завершили очередное испытание лунохода, который будет искать воду на Луне.

NASA обнародовало новое видео, на котором запечатлена часть наземных испытаний лунохода VIPER. Аппарат успешно преодолел полосу препятствий на имитации пересеченной лунной поверхности. Этот луноход будет выполнять на протяжении 100 дней на спутнике Земли важные задачи по поиску ресурсов, необходимых для постоянного присутствия людей на Луне, пишет Space.

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В ноябре 2024 года на южный полюс Луны, а именно в кратер Нобиле диаметром 80 км, отправится новый луноход NASA под названием VIPER. Он должен будет провести здесь 100 дней. Главная задача лунохода состоит в составлении характеристик лунной среды, чтобы ученые могли выбрать правильное место для посадки астронавтов миссии Artemis.

Кратер Нобиле на Луне Фото: NASA

NASA планирует создать постоянную базу на южном полюсе нашего спутника и луноход должен определить лучшие места, где астронавты смогут добывать воду из водяного льда и другие ресурсы. Также с помощью лунохода VIPER ученые хотят узнать, как вода и другие летучие соединения вообще попали на Луну и как некоторым из них удалось сохраниться в лунной почве на протяжении миллиардов лет.

Ученые из NASA провели очередной этап испытаний прототипа лунохода на имитации пересеченной лунной местности, чтобы проверить как аппарат будет справляться с преодолением таких препятствий на своем пути, как большие камни, крутые склоны и небольшие кратеры.

По словам ученых, испытание прошло успешно и прототип лунохода справился с поставленными задачами и смог проехать по пересеченной местности без проблем. Ученые довольны результатом, ведь маневренность лунохода позволит ему выполнить все исследования несмотря на наличие большого количества преград на его пути, которые ожидают VIPER на Луне.

Прототип лунохода VIPER успешно преодолел полосу препятствий на имитации пересеченной лунной поверхности Фото: NASA

Также ученые провели испытание четвертого и последнего инструмента, которым был оборудован прототип лунохода. Данный научный инструмент называется TRIDENT и являет собой ударный бур. То есть этот бур во время вращения, когда он углубляется в поверхность, создает ударные движения. Таким образом луноход сможет не только пробурить поверхность Луны, но и раздробить твердую горную породу в одно и то же время. С помощью этого инструмента VIPER сможет делать "дыры" в поверхности Луны глубиной до 1 метра для проведения анализа местной почвы.

Главная задача лунохода состоит в составлении характеристик лунной среды, чтобы ученые могли выбрать правильное место для посадки астронавтов миссии Artemis Фото: NASA

Во время бурения луноход сможет измерят плотность и прочной лунной почвы, а также измерять уровень температуры под поверхностью Луны.

Как уже писал Фокус, индийский луноход миссии "Чандраян-3", который уже завершил свою работу, обнаружил много полезных химических элементов в почве на Луне, в частности серу. Ученые считают, что серу можно будет использовать для создания очень прочного бетона, из которого можно строить разные сооружения на Луне.

Также Фокус писал о том, что, как показывает недавнее исследование, пыль на Луне также можно использовать для строительства, например, твердых дорог.

Что же касается химических элементов, то Фокус уже писал о том, как они появились во Вселенной и каким образом продолжается в космосе их создание и сейчас.