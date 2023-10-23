В шаге от пропасти. Человечество станет свидетелем смерти всей природы на Земле

Эксперт предупреждает, что доминирование людей на планете приведет к полному краху целых экосистем и массовому вымиранию видов.

В глобальном масштабе наша планета вступила в антропоцен — период времени, когда люди являются доминирующей силой на Земле, вызывающей изменения буквально во всех экосистемах. Наше подавляющее воздействие на атмосферу, гидросферу и биосферу привело к тому, что на планете буквально не осталось ни одной экосистемы, защищенной от воздействия человека, пишет Science Alert.

Более того, ученые предостерегают о тревожном сигнале — природа перестала рассматриваться как нечто отдельное от человечества, а в дальнейшем может и вовсе потерять свою значимость для людей. По словам профессора агрономии и агроэкологии в Университете Далхаузи Дерека Линча, планету ждет мрачное будущее, если изменения в отношения человека и природы не будут внесены прямо сейчас.

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Многочисленные исследования показывают, что колониальное перераспределение видов, потеря среды обитания, изменения климата, чрезмерная добыча ископаемых, загрязнение пластиком или вечными химическими веществами — все это так или иначе вызвано действиями человека. Причем, по мере того, как несколько из этих факторов объединяются и влияют на планету в комплексе, экосистемы все чаще подвергаются коллапсу.

Линч также утверждает, что пандемия COVID-19 отлично показала, как судьба человечество тесно связана с судьбой всего живого на планете. Ведь фактически именно люди стали "резервуаром и источником инфекции для домашних и диких животных".

Статистика также свидетельствует о том, что антропоцен привел к глобальному упадку биоразнообразия на Земле: массовое вымирание видов фактически ускорилось в 1000 раз, в сравнении с периодом до появления человека. В результате Линч настаивает, что преодоление этого кризиса сегодня является одной из важнейших задач человечества.

Например, проект "Полуземля" утверждает, что лишь сохранение 50% глобальной поверхностной среды обитания, человечеству удастся сохранить около 85% видов на планете. Однако выделение земли для природы, как правило, сопряжено с рядом других факторов, в том числе, лишением коренных народов их земель.

Отметим, что к 2020 году размер охраняемых территорий значительно увеличился: на 17% на суше и на 10% в океане. Линч считает, это весьма обнадеживает, однако все еще остаются вопросы относительно управления этими территориями. В то же время ученый уверяет, что человечество в действительности способно поддерживать биоразнообразие во всем, за что берется.

По словам Линча, если человечество в ближайшее время не приступит к решению этих антропогенных экологических кризисов, вероятно, в будущем мы станем свидетелями гибели всей природы на Земле. Более того, этот процесс фактически будет запущен руками человека.

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