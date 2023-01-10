H-бомбы или куриные кости: ученые пытаются определить начало антропоцена

Человечество сейчас "геологическая сверхдержава" и объявление новой эпохи имеет решающее значение для преодоления ее влияния, говорят ученые

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Вот уж сколько ученые пытаются ответить на эпохальный вопрос, когда именно и где начался антропоген, выбирая место и время, чтобы представить момент, когда человечество стало "геологической супердержавой", превосходя естественные процессы, управлявшие Землей в течение миллиардов лет.

Можно выбрать как начало отсчета взрыв благодаря быстро разлетевшимся по планете изотопам плутония в результате испытаний водородной бомбы, начавшихся в конце 1952 года, или дождем частиц сажи от всплеска электростанций, работающих на ископаемом топливе, после Второй мировой войны.

Или послевоенный взрыв в использовании искусственных удобрений и его глубокое влияние на природный азотный цикл Земли. Микропластик, куриные кости и остатки пестицидов могут быть также среди эклектических признаков, используемых для подкрепления определения антропогена.

Международная команда из почти 40 ученых, получивших задание от официальных хранителей геологической шкалы времени, должна выбрать место, где слоистые отложения показывают четкий переход от предыдущей эпохи к новой, пишет Guardian.

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Исследователи составили короткий список из 12 объектов, а "победителя" определит начавшаяся серия голосований. Атмосферу, озера и океаны, а также живой мир видоизменили выбросы парниковых газов и уничтожение дикой природы и экосистем. Люди также оказывают большее влияние на формирование поверхности Земли, чем естественные процессы, перемещая примерно в 24 раза больше материала, чем это делают реки.

Именно поэтому определение антропоцена жизненно важно, ведь объединяет все влияния человека на мир, тем самым давая платформу для целостного понимания и, надеемся, действий для восстановления.

[ + – ] Тракторное опрыскивание посевов на поле Фото: Creatas/Alamy/Alamy

Первый этап голосования уже идет. Как считают профессор Колин Уотерс из Лестерского университета и доктор Саймон Тернер из Университетского колледжа Лондона, которые являются главой и секретарем Рабочей группы по изучению антропогена, объект должен будет продемонстрировать "специфические физические свойства в осадочных слоях или пластах, охватывающих последствия недавнего увеличения численности населения; беспрецедентной индустриализации и глобализации; а также изменений, накладываемых на ландшафт, климат и биосферу".

А для этого нужно определить четкие маркеры перемен. Они охватывают повышение уровня углекислого газа в атмосфере, зафиксированное в захваченных пузырьках воздуха в ледяных глыбах, и огромные изменения в популяциях и местоположениях видов, когда численность людей и домашних животных стремительно растет, а численность диких животных падает и исчезает.

Кроме того, характерно отражение радиоактивных изотопов, в частности плутония, образовавшегося в результате испытаний водородной бомбы времен холодной войны, первое из которых было проведено США 1 ноября 1952 года на атолле Эниветок в Тихом океане на Маршалловых островах.

[ + – ] В образцах, собранных на вершине Эвереста, обнаружены полиэфирные, акриловые, нейлоновые и полипропиленовые волокна. Фото: Baker Perry/National Geographic/PA

Загрязнение пластиком также является маркером начала антропогена. Пластиковые отходы теперь можно найти от вершины Эвереста до глубочайшей океанской впадины, являющейся глобальным сигналом.

Некоторые ученые предложили использовать кости кур-бройлеров в качестве маркера антропогена, поскольку их разведение резко возросло со времен Второй мировой войны. Кроме того, это означает, что их скелеты и генетика очевидно отличаются от скелетов и генетики их диких предков.

[ + – ] Цыплята-бройлеры на ферме в Великобритании Фото: A Room With Views/Alamy

Инвазивные виды, занесенные человеком в новые регионы, также могут являться маркерами. Как и пыльца завезенных видов растений, в частности, деревья, используемые в коммерческом лесном хозяйстве, ведь они фиксируют изменения.

По словам Тернера, химическое и металлическое загрязнение также проявляется в отложениях: "Зеленая революция была основана на искусственных удобрениях и пестицидах, и вы видите это в осадочных отложениях. Весь коктейль промышленных химикатов просто разразился после войны".

Все эти 12 мест из списка имеют некоторые маркеры, однако они очень разнообразны. Поэтому выбрать окончательный вариант, с которого и началась новая эпоха, довольно непросто.

[ + – ] Цветение водорослей в Балтийском море Фото: European Space Agency

Все они имеют свои плюсы и минусы. 32-метровый ледовый керн Палмера с Антарктического полуострова является самым длинным образцом антропогена, но его отдаленное расположение означает, что следы некоторых маркеров часто слабы.

С началом новой эпохи отложения Балтийского моря переходят от бледного к черному цвету. Это вызвано цветением водорослей, высасывающего весь кислород из воды из-за загрязнения. Но отложения не имеют ежегодных наслоений.

Выбрать место, а затем и время начала антропогена, предстоит 23 членам AWG, имеющим право голоса. Однако после его должна утвердить Подкомиссия по четвертичной стратиграфии, затем Международная комиссия по стратиграфии и, наконец, ратифицировать Международный союз геологических наук.

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Ученые отмечают, что важно не только определить дату и место начала этой новой эпохи. Ключевая концепция антропогена состоит в том, чтобы собрать все это вместе и сказать, что человек имеет огромное влияние на Землю, что мы являемся новой геологической сверхдержавой. Этот целостный подход потом позволяет сказать: "Что мы с этим делаем?"

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