Брешь в броне Земли. Извержение Тонга создало новую дыру в озоновом слое планеты (видео)

Всего за 7 дней уровень озона над тропической юго-западной частью Тихого океана и Индийским океаном уменьшился на 5%.

В январе прошлого года в Тихом океане произошло сильное извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, выбросившее в атмосферу планеты невиданный раннее объем водяного пара. Извержение было такой силы, что не только вызвало 90-метровую волну цунами, 11-часовую грозу и самый высокий шлейф из всех когда-либо зарегистрированных, но и стало крупнейшим природным взрывом за столетие, пишет IFLScience.

Оценки исследователей также показывают, что извержение выбросило в атмосферу планеты около 146 миллиардов килограммов воды и другие аэрозольные вулканические выбросы, в том числе диоксид серы и пепел. Новое исследование показывает, что этот пар вызвал масштабное и быстрое истощение озонового слоя планеты, фактически образовав брешь в "броне" Земли.

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По словам ведущего автора исследования Стефани Эван, присутствие воды привело к гидратации выброшенных аэрозолей, что, в свою очередь, повлекло образование соединений хлора, способных вызвать разрушение озонового слоя.

Команда считает, что увеличение количества водяного пара после извержения Тонга оказало решающее влияние на этот процесс. В результате повысилась относительная влажность, а верхние слои атмосферы охладились, в первую очередь на высоте от 25 до 30 км. Все эти условия в конечном итоге позволили химическим реакциям протекать при температурах выше обычного диапазона.

Эван отмечает, эти химические реакции, происходившие с гидратированными вулканическими аэрозолями повлекли реактивное образование соединений хлора, в том числе окись хлора (ClO), которые, как правило, не были активными.

В ходе анализа команда использовала комбинацию измерений с помощью шаров, наблюдений за зенитным небом и спутниковых данных. Это позволило отследить ранние последствия извержения подводного вулкана, в том числе химические реакции, произошедшие в шлейфе, когда он достиг атмосферы Земли. Результаты работы показывают, что всего за неделю уровень озона над тропической юго-западной частью Тихого океана и Индийским океаном уменьшился на 5%.

Простыми словами, ученые полагают, что вулканические аэрозоли поспособствовали образованию веществ, способных разрушить озон, способствуя его сокращению. В результате трансформация хлора привела к быстрому истончению озонового слоя в верхних слоях атмосферы Земли всего через 7 дней после извержения.

Результаты также показывают, что уже к концу января 2022 года быстрое разрушение озонового слоя в этом регионе остановилось. Впрочем, исследователи предупреждают, последствия извержения и сокращение озона, вероятно, будут иметь долгосрочные последствия. Авторы считают, что в будущем ученым необходимо сосредоточиться на понимании воздействия на атмосферу планеты водяного пара, выбрасываемого в результате стихийных бедствий, а также том, как это может отразиться на изменениях земного климата.

Эванс отмечает, что добавление значительного количества водяного пара в верхние слои атмосферы, вероятно, будет иметь последствия для климатического кризиса. Дело в том, что водяной пар является мощным парниковым газом, способным поглощать тепло в виде инфракрасного излучения от поверхности планета, а затем повторно излучает эту энергию. Таким образом, ученые полагают, что это будет влиять на потепление атмосферы в течение нескольких последующих лет, пока газ не будет удален из атмосферы естественным путем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, стоит ли винить извержение вулкана Тонга в аномальной жаре.