Смертоносный рекордсмен. Извержение Тонги породило самые быстрые океанские потоки в мире

На невероятной скорости они преодолели путь в 100 километров и буквально отрезали государство от мира, повредив коммуникационные кабели.

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В январе 2022 года затопленный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай пробудился и изверг камни, пепел и газ, которые прокатились по морскому дну с невероятной скоростью. Теперь исследователи полагают, что извержение вулкана породило самые быстрые океанские течения за все время наблюдений, пишет Science Alert.

Новое исследование команды из Британского национального океанографического центра (NOC) было сосредоточено на последствиях беспрецедентно сильного извержения вулкана, вызвавшего цунами у тихоокеанского островного государства Тонга. Данное извержение уже считается самым мощным из когда-либо зарегистрированных с помощью современного оборудования. Однако теперь исследователи полагают, что на счету вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай есть еще один рекорд.

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Команда обнаружила, что извержение затопленного вулкана породило самые быстрые из когда-либо зарегистрированных подводных течений, который промчались по морскому дну со скоростью 122 км/час. Скорость потоков была настолько сильной, что они повредили подводные телекоммуникационные кабели, соединяющие Тонгу с остальным миром.

В ходе исследования ученые использовали время и места повреждения кабелей, чтобы рассчитать скорость подводных потоков. По словам соавтора исследования Майка Клэр из NOC, шлейф извержения вулкана достигал в высоту до 57 километров и упал прямо в воду и на крутые подводные склоны. В результате скорость и сила подводных течений оказались настолько велики, что сумели пройти по морскому дну на невероятной скорости около 100 километров и повредили кабели.

Команда отмечает, что эти подводные потоки были быстрее тех, которые ранее были вызваны землетрясениями, наводнениями или штормами. Клэр отмечает, что многие вулканы сегодня находятся под поверхностью океана, но лишь не многие из них контролируются.

По словам одного из ведущих авторов исследования, вулканолога Изабель Йео, недостаток знаний в отношении подводных вулканов приводит к тому, что риск для прибрежных сообществ и критически важной инфраструктуры также "остается плохо изученным".

Отметим, что извержения на суше также извергают горячие и быстрые потоки лавы, вулканического пепла и газов, известные как пирокластические потоки. Однако данное исследование, по сути, стало первым, которое задокументировало то, что произошло, когда большое количество изверженного вулканического материала попало непосредственно в океан.

К слову, ранее ученые заявили о том, что извержение вулкана Тонга привело к выбросу силы, эквивалентной сотням атомных бомб, а также породило цунами, разрушившее дома и унесшее жизни людей. Кроме того, известно, что извержение было такой силы, что выбросило обломки в атмосферу на рекордную высоту.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что извержение вулкана Тонга может повредить озоновый слой.