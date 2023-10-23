Маленькие и сверхплотные: столкновение двух мертвых звезд уничтожит все живое на Земле (видео)

Хотя подобное событие происходит очень редко, ученые решили выяснить, как оно скажется на нашей планете.

Авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, выяснили, что смертельную опасность для нашей планеты несут мощные взрывы после столкновения двух нейтронных звезд. Это остатки умерших массивных звезд, которые представляют собой сверхплотные сферы из нейтронов диаметром от 10 до 40 км. Если две такие звезды находятся в двойной системе, то может произойти столкновение, в результате чего произойдет взрыв килоновой, который сильнее взрыва сверхновой, когда умирает массивная звезда, пишет ScienceAlert.

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На сегодняшний день ученым известны только несколько взрывов килоновых и ни один из них не зарегистрирован в нашей галактике. В Млечном Пути вообще известно о существовании только 10 двойных звездных систем, состоящих из нейтронных звезд, которые должны столкнутся. Тем не менее авторы нового исследования решили выяснить, что произойдет, если взрыв килоновой случится где-то рядом с нашей планетой.

Когда сталкиваются две нейтронные звезды, происходит выброс их вещества в космос, которое окутывает место взрыва. При этом выделяется мощный поток космического излучения, гамма-излучения и рентгеновского излучения.

Ученые выяснили, что, если взрыв произойдет на расстоянии в 300 световых лет от нас, то влияние гамма-излучения будет ощутимым, но не настолько опасным. Если же взрыв произойдет на расстоянии в 13 световых лет от нас, то гамма-излучение уничтожит озон в стратосфере Земли. Но этот слой восстановиться через примерно 4 года.

Более смертоносным считается рентгеновское излучение и если Земля будет находится на пути этого излучение, и оно возникнет на расстоянии в 16 световых лет от нас, то это также приведет к уничтожению озонового слоя, хотя он также восстановится через несколько лет.

Когда сталкиваются две нейтронные звезды, происходит выброс их вещества в космос, которое окутывает место взрыва. При этом выделяется мощный поток космического излучения, гамма-излучения и рентгеновского излучения Фото: wikipedia

Самую большую угрозу для Земли представляют космические лучи, выходящие из остатка килоновой. Это излучение уничтожит весь озоновый слой, а также сильно разрушит атомсоферу, и на Земле будет чрезвычайно высокий уровень радиации, который сохранится в течение тысяч лет. Таким образом это приведет к полному вымиранию всех живых существ на планете. Но для этого Земля должна находится на пути следования космического излучения и при этом оно должно появиться не дальше, чем в 35 световых годах от нас.

Самую большую угрозу для Земли представляют космические лучи, выходящие из остатка килоновой Фото: Medium

Учитывая тот факт, что рядом с Землей в вышеуказанном диапазоне расстояний не обнаружены две нейтронные звезды на пороге гибели, это значит, что бояться нам пока не стоит массового вымирания. Ученые считают, что сейчас нужно больше боятся излучения Солнца, на котором иногда происходят очень мощные выбросы энергии и плазмы, что приводит к появлению сильных геомагнитных бурь на Земле. Эти выбросы также негативно влияют на нашу атмосферу, что может в кончено итоге в будущем привести к ее повреждению. На втором месте своеобразного пьедестала угроз для Земли находятся астероиды, которые потенциально могут упасть на планету и также вызвать массовое вымирание.

По словам ученых, если бы на расстоянии в 300 световых лет от нас взорвалась килоновая, то это скорее всего привело бы к прекращению работы всех технологических устройств на Земле. При это остаток килоновой был бы настолько ярким, что его было бы видно с Земли невооруженным глазом в течение месяца.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили сверхбыстрые выбросы энергии в глубоком космосе. Исследователям удалось выяснить, что загадочные радиоимпульсы могут существовать намного меньше времени, чем предполагалось.