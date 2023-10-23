Кошки против собак: ученые рассказали, кого люди любят больше

Несмотря на общую историю в тысячи лет, ученые полагают, что независимо от страны люди склонны уделять больше времени одним питомцам и обделять заботой других.

Люди тысячелетиями живут бок о бок с кошками и собаками. Последние уже заработали репутацию "лучших друзей человека", тогда как первых часто считают "пушистыми злыми гениями", которые только то и делают, что помыкают людьми, пишет PHYS.org.

Некоторые более ранние исследования уже показали, что владельцы домашних животных менее эмоционально привязываются к кошкам и не готовы финансово вкладываться в уход за ними, тогда как с собаками дела обстоят совершенно иначе. Некоторые эксперты предполагают, что это может быть связано с поведением кошек: они воспринимаются как животные, которые менее заботятся о людях, а потому нуждаются в меньшем уходе. Однако существует один нюанс.

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Большинство таких исследований, как правило, имеют нерепрезентативную выборку и не отражают культурные различия в отношении домашних животных. Чтобы исправить эту научную оплошность, группа под руководством доктора Питера Санде из Копенгагенского университета провела более развернутое исследование.

Ученые обнаружили, что люди готовы тратить гораздо меньше на своих кошек, чем на собак, а потому они хотели выяснить, могут ли кошки в конечном итоге получить столь же высокий статус, что и собаки. Изначально они наняли исследовательскую компанию для набора репрезентативной выборки взрослых владельцев животных из трех ран: Дании, Австрии и Великобритании.

В общей сложности в исследовании приняли участи 2 117 человек:

844 владельца собак;

872 владельца кошек;

401 владелец собак и кошек.

В ходе исследования ученые предложили респондентам ответить на ряд вопросов, направленных на понимание разных аспектов ухода за питомцами. В том числе речь шла о шкале привязанности Лексингтона, направленной на эмоциональные привязанности владельцев, а также вопросы о том, сколько финансов они вкладывают в ветеринарную помощь.

Результаты свидетельствуют о том, что во всех странах люди больше заботятся о своих собаках, чем о кошках. Кроме того, их оценки привязанности также были выше к собакам, они чаще их страховали и рассчитывали, что для собак будет доступно больше вариантов лечения. Также опрос показал, что люди в целом готовы платить больше за лечение собаки, чем за лечение кошки.

Однако некоторые различия все же поразили ученых. Например, в Великобритании предпочтение собакам было незначительным, в Австрии — более выраженным, а в Дании — очень выраженным. Таким образом ученые пришли к выводу, что далеко не во всех странах кошки могут проигрывать собакам — предполагается, что такое поведение не универсально. Вместо этого ученые предполагают, что разница в подходе к кошкам и собакам, вероятно, зависит от культурных факторов, а также того, как много времени владельцы проводят со своими питомцами.

Команда отмечает, что в своем исследовании они рассмотрели лишь три страны в Центральной и Западной Европе, а потому далее предстоит весьма интригующая работа — понять, как люди относятся к кошкам и собакам по всему миру. Предполагается, что готовность владельцев питомцев тратить больше денег на уход за собаками и их страхование может быть связан с тем, что их лечение в целом более дорогостоящее.

Так или иначе потребуется больше исследований, чтобы пролить свет на то, почему люди во многих странах предпочитают кошкам собак.

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