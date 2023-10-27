Потерянные и найденные: биолог стал детективом, чтобы разгадать столетнюю художественную загадку

В XIX веке психиатры считали, что могут диагностировать психическое состояние человека, изучая выражение его лица. Сегодня нам это может показаться необычным, но тогда это была популярная идея.

Представьте себе время, когда люди считали, что могут определить, страдает ли кто-то психической болезнью, просто посмотрев на его лицо. Теодора Жерико, известного французского художника, попросил нарисовать портреты пациентов один из таких психиатров, Этьен-Жан Жорже, пишет the Guardian.

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Жорже и другие французские специалисты XIX века были одними из первых, кто подошел к причинам сумасшествия с научной точки зрения. Они создали новый способ классификации психических заболеваний и написали длинные трактаты, в которых описывали своих пациентов.

Эти авторы утверждали, что сумасшествие может быть вызвано "мономанией" — патологической одержимостью вокруг одной идеи, например, употреблением алкоголя, азартными играми или воровством. Они также считали, что диагностировать его можно, анализируя выражение лица человека.

Хотя сегодня эта область науки в значительной степени дискредитирована, ее идеи были популярными в течение нескольких десятилетий. Создавая портреты, он, вероятно, хотел сохранить визуальные записи нескольких случаев этих мономаний.

К сожалению, история этих портретов приобрела неожиданный поворот. После смерти Жорже картины исчезли. Лишь в 1863 году пять из них снова нашли на чердаке в Германии. Эти портреты, которые сейчас выставлены в музеях по всему миру, считаются одними из лучших работ Жерико. Они предлагают уникальное сочетание искусства и науки, преодолевая разрыв между творчеством и пониманием психического здоровья.

После длительных исследований и благодаря догадке, Бургос наткнулся на картину под названием "Портрет мужчины. Homo Melancholicus" Фото: Википедия

Но тут наша история приобретает интересный поворот. В серии должно было быть десять портретов, а не пять. Остальные пять, похоже, исчезли, и тут на сцену выходит Хавьер Бургос, биолог из Университета Хауме І в Валенсии.

Бургос сразу же заинтересовался этой историей. Как поклонника искусства и биолога, исследующего болезнь Альцгеймера, она соединила в себе два его самые большие интересы — искусство и неврологию.

В течение следующих месяцев он посещал музеи, просматривал художественные каталоги и читал психиатрические трактаты, написанные Жорже и его коллегами, в поисках зацепок — и все напрасно. Однако он наконец нашел многообещающую зацепку. Ему удалось раздобыть каталог выставки и подтвердить, что картина действительно принадлежит Жерико. Название также было красноречивым: "Портрет человека. Homo Melancholicus".

Благодаря настойчивости и немного везения Бургосу удалось связаться с владельцем этой картины и подтвердить ее авторство Жерико.

"Они были очень щедры, они даже позволили мне подержать картину, картину, которая стоит миллионы, — вспоминает Бургос. — Это был замечательный день, который изменил мою жизнь".

Это стало значительным прорывом в его поисках. Он опубликовал свои находки в медицинском журнале "Ланцет неврологии". А всего через несколько месяцев он получил электронное письмо от галериста из Версаля. Он прочитал статью и имел похожий портрет, что также может быть мономанией. Бургос полетел во Францию, чтобы встретиться с ним.

На этой новой картине изображен бородатый мужчина среднего возраста в шляпе и белой рубашке. Одно из первых, что поразило Бургоса, было то, что рубашка расстегнута. Серия "Мономания" написана зимой, и все пациенты носят теплую одежду.

Бургос и галерист предположили, что эта картина может представлять мономанию пьянства. В психиатрических текстах отмечалось, что пациенты с такой мономанией испытывают аномально высокую температуру тела. Исследователь определил другие элементы, подтверждающие эту мысль: покраснение щек, раны на лбу и тот факт, что мужчина носит зимнюю шапку.

Но было еще кое-что. На обороте картины написана от руки записка на французском языке: "Этот портрет сумасшедшего, нарисованный Жерико, подарен мне вдовой Д-Маршала в 1866 году, Париж, 9 ноября, Луи Лемер". Химический анализ записки датирует ее второй половиной XIX века. В 2022 году Бургос опубликовал эту вторую находку в том же медицинском журнале.

Наконец, в начале этого года Бургос утверждал, что третья картина под названием "Портрет мужчины по имени Венден" также была частью серии. В отличие от двух других, которые принадлежат частным коллекционерам, эта картина сейчас экспонируется в Лувре и признана авторством Жерико.

На ней изображен мужчина со светлой бородкой в большой шляпе и синем плаще. Его лицо лишь частично освещено, и он смотрит направо.

Однако не все в мире искусства убеждены в этих находках. Некоторые эксперты ставят под сомнение подлинность первых двух картин и выражают беспокойство относительно рукописной записи на одной из них.

Другие утверждают, что полномочий и аргументов Бургоса недостаточно, чтобы отнести третью картину к серии "Мономания". Итак, мир искусства до сих пор разделен в этом вопросе.

Несмотря на скептицизм, Бургос остается уверенным в своих открытиях и надеется, что со временем новые исследования и дискуссии прольют свет на недостающие части этой интригующей головоломки. Его путешествие — это увлекательное сочетание искусства и науки, возвращающее к жизни историческое исследование психических заболеваний глазами известного художника.

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