Ужас на крыльях ночи. Самцы летучих мышей-молотов могут напугать, но ищут лишь секса и сладенького

Несмотря на свой отпугивающий и мрачный внешний вид, эти животные на самом деле весьма милы и в действительности не очень-то умны.

Наша планета полна причудливых, а порой и весьма устрашающих, животных. Это описание безусловно подходит для этой летучей мыши: визуально животные могут вселять ужас, чего только стоит их устрашающее видовое название Hypsignathus monstrosus. Но в действительности эти животные весьма милые, пишет IFLScience.

Представителей этого вида часто называют летучими мышами с головой-молотом или большегубыми летучими мышами, однако также они известны как фруктовые летучие мыши. Представители этого вида обитают в Западной и Центральной Африке, но интересует их вовсе не "жажда крови", а сочные плоды инжира, бананов и манго.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые отмечают, что увеличенный рострум и квадратная голова являются особенностью самцов этого вида. В сочетании с большой гортанью и губами она помогает им издавать громкие гудящие звуки. Ученые отмечают, что голосовые сигналы самцов в действительности играют решающее значение, когда они собираются спариваться.

Дело в том, что летучие мыши-молоты относятся к токующим видам. Простыми словами, в брачный сезон они собираются в большие группы, до 150 самцов, а затем висят на ветвях и поют свои песни, пока разборчивые самки не выберут себе партнеров.

В действительности самцы летучей мыши ищут лишь секса и еды Фото: iNaturalist

По словам Джека Брэдли из Корнельской лаборатории орнитологии, эти летучие мыши в действительности "не отличаются умом". По словам исследователя, большинство синапсов в мозгу самцов, вероятно, заняты мыслями о сексе и тем, как получить немного сладких плодов.

Исследования показывают, что размах крыльев самой крупной летучей мыши на африканском континенте достигает 97 сантиметров, причем самцы значительно крупнее самок. Представители этого вида не нападают на людей, но считаются вредителями из-за их пристрастия к фруктам.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что летучие мыши обладают уникальным навыком пения.