Невидимая опасность: ученые выявили пагубное влияние воды загрязненной фтором на мозг детей

Проведя новое исследование, ученые выявили серьезные проблемы с когнитивными способностями у детей, долгое время употреблявших неочищенную воду, содержащую большое количество фтора.

Результаты недавнего экспериментального исследования, проведенного Тулейнским университетом, позволяют предположить, что у детей могут наблюдаться когнитивные нарушения в результате длительного употребления питьевой воды с содержанием фтора, значительно превышающим рекомендуемые нормы, пишет Medical News.

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Новое исследование проводилось в сельских фермерских общинах Эфиопии. Эти общины пользуются колодцами, в которых содержание фтора в естественных условиях колеблется от 0,4 до 15,5 мг/л. Следует отметить, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует поддерживать уровень фтора в безопасной питьевой воде не более 1,5 мг/л.

В исследовании приняли участие 74 ребенка школьного возраста, которым были предложены задания на рисование и стандартный компьютерный тест на запоминание без использования языка. Результаты показали, что дети, подвергавшиеся воздействию более высоких концентраций фтора, допускали больше ошибок при выполнении этих заданий. Однако Теводрос Годебо, ведущий исследователь из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета, подчеркнул, что прямая причинно-следственная связь между воздействием фтора и его потенциальными нейротоксическими эффектами до сих пор не доказана.

Несмотря на то, что фтор полезен для здоровья зубов, его чрезмерное количество ранее было связано со снижением показателей IQ в некоторых сельских районах Китая и Индии. Ранее проведенные исследования на животных также выявили способность фтора проникать через плаценту и в мозг. Это может означать, что в районах, не имеющих альтернативных источников водоснабжения, могут возникнуть долгосрочные проблемы с когнитивными способностями детей, связанные с чрезмерным воздействием фтора.

Эфиопская рифтовая долина, в которой проводилось данное исследование, представляет собой уникальную среду для его проведения. Жители этой страны постоянно потребляют воду со стабильным содержанием фтора и ведут довольно однообразный образ жизни, что сводит к минимуму внешние факторы воздействия. Считается, что в целом, в мире более 200 млн. человек потребляют воду с высоким содержанием фтора.

Годебо планирует расширить свои исследования, изучив более обширную группу детей в Эфиопии и сравнив результаты когнитивного развития детей из общин с высоким и низким содержанием фтора. Он считает, что понимание потенциальных эффектов фтора, даже в низких концентрациях, имеет решающее значение для обоснования решений общественности и правительств в отношении практики фторирования воды.

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