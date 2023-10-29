Спасение от клопов-паразитов. Эксперты рассказали почему стоит чаще менять постельное белье

В наше время частота смены постельного белья имеет большое значение, и причина этому кроется не в эстетике или желании спать на свежих простынях. Меняя свое постельное белье чаще обычного, вы избегаете встречи с коварными и незаметными кровопийцами.

Постельных клопов очень сложно уничтожить, как только они заселят помещение. Недавно в Париже произошла заметная вспышка численности паразитов, что вызвало обеспокоенность в Великобритании по поводу возможной аналогичной вспышки. Но есть методы, которые могут предотвратить распространение этих вредителей, о которых рассказали эксперты, пишет The Mirror.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Постельные клопы — это мелкие насекомые-паразиты, питающиеся в основном кровью человека, что часто вызывает зуд, аллергию и нарушения сна у пострадавших людей. Несмотря на то, что клопы не являются переносчиками заболеваний, их укусы могут привести к вторичным инфекциям, а их быстрое распространение и устойчивость к распространенным пестицидам делают их уничтожение особенно сложным, что потенциально может привести даже к психическим расстройствам и значительным затратам на дезинсекцию.

Эксперты советуют регулярно ухаживать за постельными принадлежностями, чтобы предотвратить появление этих вредителей, известных своей устойчивостью к пестицидам. А по данным проведенного YouGov исследования, в одной лишь Великобритании меньше трети жителей страны своевременно меняют постельное белье.

По мнению специалистов, периодичность смены постельных принадлежностей различна:

наволочки: каждые 2-3 дня;

простыни: еженедельно;

наматрасники или подушечки: ежемесячно;

пододеяльники: каждые три месяца;

подушки: каждые шесть месяцев;

В случае возможного заражения рекомендуется стирать вещи при максимально возможной температуре, так как тепло эффективно уничтожает насекомых и их яйца. Кроме того, вещи с подозрением на заражение следует запечатать в полиэтиленовые пакеты, чтобы предотвратить распространение вредителей.

Симптомами присутствия постельных клопов могут быть пятна крови на постельном белье от укусов, небольшие коричневые пятна (возможно, их экскременты) или необъяснимый сладковатый запах.

Ранее Фокус писал о клопах-убийцах, использующих смертоносный инструмент для захвата добычи. Ученые обнаружили редкий пример насекомых, использующих дополнительные инструменты и хитрость, чтобы одолеть соперников.

Также Фокус писал о том, чего стоит опасаться в отелях, по словам микробиологов. От кнопок лифта до пультов дистанционного управления телевизором – в гостиничном номере таятся скрытые опасности, которые могут поставить под угрозу ваше здоровье. Микробиолог рассказал, на что стоит обращать внимание.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.