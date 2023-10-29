Мертвый воздух: глобальное потепление ухудшит самочувствие людей с заболеваниями легких

Ученые бьют тревогу, ведь согласно их исследованиям, начавшееся изменение климата ставит под угрозу жизни сотен миллионов людей, страдающих от различных болезней и проблем с легкими.

Недавняя публикация консорциума климатологов проливает свет на обострение глобальных климатических показателей и их последствия. Особенно для людей, страдающих такими респираторными заболеваниями, как астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

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Исследование показало, что из 35 признанных важнейших планетарных показателей 20 достигли рекордных экстремальных значений. Среди значимых данных этого года — выброс более 1 гигатонны углекислого газа в результате лесных пожаров в Канаде, 38 дней, когда глобальная температура превышала доиндустриальный уровень на 1,5°С, а в июле была зафиксирована самая высокая средняя температура поверхности Земли за последние 100 тыс. лет.

Доктор Томас Ньюсом, соавтор исследования из Сиднейского университета, подчеркнул настоятельную необходимость активизации усилий по борьбе с изменением климата во всем мире, отметив, что его пагубные последствия зачастую в непропорционально большой степени ложатся на экономически неблагополучные слои населения. Другое исследование показало, что изменение климата приведет к обострению респираторных проблем во всем мире, причем не только среди обедневших демографических групп.

Профессор Зорана Йованович Андерсен, председатель комитета по окружающей среде и здоровью Европейского респираторного общества, подчеркнула повышенную восприимчивость пациентов с респираторными заболеваниями к климатическим осложнениям. В докладе подчеркиваются такие негативные последствия изменения климата, как повышение температуры, увеличение количества аллергенов в воздухе, таких как пыльца, учащение экстремальных погодных явлений, приводящих к сильному загрязнению воздуха, пыльным бурям, обильным осадкам и наводнениям, что приводит к повышению влажности и появлению плесени в доме. Особенно подвержены риску молодые люди и дети грудного возраста, у которых еще не сформировались легкие.

Авторы исследования выступают за повышение уровня информированности медицинских работников, оказывающих помощь в области респираторной медицины, с целью смягчения воздействия на пациентов и разъяснения связанных с этим рисков, что позволит им лучше защитить себя от неблагоприятных последствий изменения климата. В работе также выявлено несоответствие между существующими в Европейском Союзе нормами качества воздуха и нормами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В настоящее время ЕС пересматривает свою Директиву о качестве атмосферного воздуха, чтобы привести ее в соответствие с рекомендациями ВОЗ, стремясь создать более надежную систему контроля качества воздуха, способствующую улучшению условий жизни и смягчению последствий изменения климата.

Ранее Фокус писал о том, что почти вся Европа дышит токсичным воздухом. Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показали, что почти 98% населения европейского континента живут в регионах, где качество воздуха более чем в два раза хуже нормы.

Также Фокус писал о том, как люди способны менять химический состав воздуха. Благодаря новому исследованию эксперты смогут глубже изучить вопрос о том, какое влияние люди оказывают на окружающий мир.

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