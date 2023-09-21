Около 400 тысяч смертей в год: почти вся Европа дышит токсичным воздухом, — Guardian

Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показали, что почти 98% населения европейского континента живут в регионах, где качество воздуха более чем в два раза хуже нормы.

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Европа переживает серьезный экологический кризис, когда почти все население континента живет в районах с опасным уровнем загрязнения воздуха с мелкими твердыми частицами, показало исследование The Guardian.

Наиболее пострадавшая страна — Северная Македония. Почти две трети людей здесь живут в районах, где содержание PM2,5 в четыре раза превышает рекомендованный ВОЗ уровень загрязнения воздуха, а в четырех регионах, включая столицу страны Скопье, — почти в шесть раз.

Ситуация в Восточной Европе значительно хуже, чем в Западной. Исключение составляет Италия, где более трети жителей долины По и прилегающих районов на севере страны дышат воздухом, где уровень опасных частиц в воздухе в четыре раза превышает норму. Почти все жители стран Восточной Европы — Сербии, Румынии, Албании, Польши, Словакии и Венгрии — имеют двойное ухудшение показателей ВОЗ.

В Германии три четверти населения также живут с двойным превышением норм качества воздуха. В Испании этот показатель составляет 49%, а во Франции — 37%. В Британии три четверти населения живут в регионах, где уровень облучения в 1-2 раза больше рекомендаций ВОЗ, причем почти четверть более чем вдвое превышает этот предел.

"Это серьезный кризис здравоохранения. Мы четко видим, что почти все в Европе дышат нездоровым воздухом", — сказал Роэль Вермеулен, профессор эпидемиологии окружающей среды в Утрехтском университете (Нидерланды), который возглавлял группу исследователей по всему континенту.

Однако есть регионы, в которых наблюдаются малые концентрации мелких частиц в воздухе. В Швеции, например, нет ни одной области, где PM2,5 превышает вдвое показатель ВОЗ, а некоторые районы на севере Шотландии являются одними из немногих в Европе, где этот уровень еще ниже. Однако, по информации Guardian, только 2% европейского населения проживает в пределах определенной нормы.

Карта загрязненности Европы Фото: Из открытых источников

На прошлой неделе Европейский парламент проголосовал за принятие рекомендаций ВОЗ по PM2,5 до 2035 года. Закон, который еще будет согласовываться с Советом Европы, должен установить в законодательных пределах обязательный лимит для годовых концентраций PM2,5 в 5 мкг/м3. Но эксперты говорят, что принять срочные меры нужно немедленно.

"Они указывают на растущее количество доказательств, свидетельствующих, что загрязнение воздуха влияет почти на каждый орган тела и связано с огромным спектром проблем со здоровьем — от заболеваний сердца и легких до рака и диабета, депрессии и психических заболеваний, когнитивных расстройств и низкого веса при рождении", — пишет Guardian.

Некоторые города по всей Европе, включая Лондон и Милан, добиваются успехов в борьбе с загрязнением воздуха благодаря введению зон со сверхнизким уровнем выбросов — организация схем уменьшения трафика и пешеходных и велосипедных инициатив. Но эксперты говорят, что политики должны действовать решительнее, учитывая растущий уровень вредности, который наблюдают ученые.

Что известно о показателе PM2,5

Показатель PM2,5 — это наличие в воздухе крошечных твердых частиц, которые в основном образуются при сжигании ископаемого топлива, некоторые из которых могут проходить через легкие и попадать в кровь, поражая почти все органы тела. Текущие рекомендации ВОЗ утверждают, что среднегодовая концентрация PM2,5 не должна превышать 5 микрограммов на кубический метр (мкг/м3).

Основными источниками загрязнения PM2,5 являются дорожный транспорт, промышленность, бытовое отопление и сельское хозяйство. Причем от низкого качества воздуха больше всего страдают самые бедные слои населения.

"Страны, которые больше всего пострадали, также являются странами с самым низким средним доходом, за несколькими заметными исключениями — это иллюстрирует степень экологической несправедливости, которую мы чувствуем в ЕС. Очистка воздуха, особенно в Восточной Европе, является срочной необходимостью, чтобы обеспечить равные возможности для здоровой жизни по всей Европе", — отмечает Барбара Хоффманн, профессор экологической эпидемиологии в Университете Дюссельдорфа (Германия).

В целом, как доказывают эксперты, высокий уровень PM2,5 вызывает около 400 000 смертей в год на всем континенте.

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