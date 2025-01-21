Хотели мышцы, а получили рак: свинец, мышьяк и ртуть нашли в протеиновых порошках

Протеиновые порошки уже давно стали стандартным ингредиентом питания миллионов людей, следящих за своим физическим состоянием. Однако недавно ученые выявили, что помимо полезного протеина они содержат в себе целый ряд смертельных веществ.

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Недавний отчет Clean Label Project выявил тревожные уровни содержания токсичных тяжелых металлов в протеиновых порошках, причем почти 50% протестированных продуктов превысили порог безопасности. Исследование, в ходе которого было проанализировано 160 продуктов 70 самых продаваемых брендов из США, выявило высокую концентрацию свинца, кадмия, мышьяка и ртути — веществ, представляющих серьезную опасность для здоровья, пишет Technology Networks.

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Вредные металлы могут накапливаться в организме с течением времени, потенциально вызывая когнитивные нарушения, поражение почек, рак и проблемы с развитием даже при низком уровне воздействия. Хотя протеиновые порошки рекламируются как полезные для здоровья, отчет поднимает критические вопросы о безопасности этих широко потребляемых продуктов.

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В отчете, опубликованном на сайте Clean Label Project, использовались передовые методы тестирования, такие как индуктивно-связанная плазма-масс-спектрометрия (ICP-MS), для оценки загрязнения протеиновых порошков, наряду с анализом бисфенолов, таких как BPA и BPS. Бисфенолы, такие как BPA и BPS — это химические соединения, широко используемые в пластмассах и смолах, которые действуют как эндокринные разрушители, нарушая функции гормонов и создавая риск для репродуктивного здоровья, неврологического развития и развития рака.

Результаты оказались пугающими: 47% продуктов превышали федеральные или государственные стандарты безопасности, а 21% вдвое превышали пределы безопасности, установленные Калифорнийской декларацией 65.

Неожиданно оказалось, что органические и растительные протеиновые порошки имеют более высокий уровень загрязнения, чем неорганические, и содержат в среднем в три раза больше свинца и в пять раз больше кадмия. Больше всего пострадали порошки со вкусом шоколада: концентрация металлов в них была значительно выше, чем в порошках с ванильным и другими вкусами.

Источник этих загрязнений кроется в производстве и выборе ингредиентов. Растительные белки, часто получаемые из культур, выращенных на промышленно загрязненных почвах, склонны поглощать тяжелые металлы из окружающей среды. Органические продукты, несмотря на свою репутацию "чистых", не застрахованы от этой проблемы.

Однако в исследовании есть и положительная сторона: Уровень содержания BPA в упаковке значительно снизился, что свидетельствует о некотором прогрессе в решении проблем потребителей, связанных с воздействием химических веществ в продуктах для здоровья. Чтобы решить эти проблемы, проект Clean Label Project выступает за повышение прозрачности и ужесточение стандартов безопасности в индустрии протеиновых порошков.

Такие программы, как Purity Award и Transparency Certification, призваны привлечь внимание к брендам, которые уделяют первостепенное внимание чистоте ингредиентов и предоставляют подробную информацию о безопасности. По словам Жаклин Боуэн, исполнительного директора Clean Label Project, "пищевая промышленность обязана предоставлять своим клиентам открытую, честную и прозрачную информацию о том, насколько чисты их ингредиенты. Потребители, покупающие биологически активные добавки, ожидают, что их продукция будет чистой".

Данные в отчете свидетельствуют о более широкой проблеме загрязнения окружающей среды в товарах повседневного спроса. Аналогичные опасения возникли и в других отраслях: в недавних исследованиях были обнаружены токсичные металлы в тампонах и менструальных средствах. Потребители также могут сыграть свою роль, отдавая предпочтение сертифицированным продуктам и добиваясь изменений в отрасли в целом, считают авторы

В то же время рынок протеиновых порошков в одних лишь США оценивался в 9,69 миллиарда долларов еще в 2023 году, что отражает его огромную популярность среди людей, стремящихся получить такие преимущества, как набор мышечной массы и контроль веса.

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