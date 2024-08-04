Золотистый оттенок: обнаружен токсичный секрет на знаменитой картине Рембрандта (фото)

Картина "Ночной дозор", возможно, выглядела по-другому, если бы голландский художник не добавил в произведение особую смесь.

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Ученые выяснили, каким образом известный голландский художник 17 века Рембрандт сделал некоторые части своей знаменитой работы "Ночной дозор", созданную в 1642 году, такой сияющей. Оказалось, что художник использовал особый пигмент, который ранее не встречался в палитре Рембрандта. Результаты исследования опубликованы в журнале Heritage Science, пишет ScienceAlert.

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Ученые провели новое исследование картины Рембрандта "Ночной дозор", цель которого получить больше информации о знаменитом шедевре. Химики обнаружили, что художник при создании картины использовал токсичный секрет. Он состоит в необычном сочетании красок, включая свинцово-оловянный желтый и красно-оранжевый пигменты. Они были созданы с помощью мышьяка и серы.

Ученые считают, что Рембрандт специально смешивал эти пигменты с другими цветами, чтобы создать золотистый оттенок некоторых частей своей картины.

Несколько лет назад ученые провели анализ другой картины голландского художника и обнаружили пигмент, который раньше не видели в палитре Рембрандта. Это был краситель с содержанием мышьяка от желтого до оранжевого цвета, который называется искусственным аурипигментом. Но золотистый пигмент на картине "Ночной дозор" отличается от него.

Ученые провели новое исследование картины Рембрандта "Ночной дозор" Фото: Wikipedia

В 17 веке некоторые яркие пигменты создавали при помощи добавления дополнительного мышьяка или серы к нагретому сульфиду мышьяка, такому как аурипигмент или реальгар. Оказалось, что часть краски, которую художник использовал на написания картины "Ночной дозор", и получения золотистого оттенка, была создана из желтых, оранжевых и красных пигментов парареальгара.

Исследователи выяснили, что Рембрандт использовал небольшое количество ярко-оранжевой краски, чтобы выделить золотыми оттенками части одежды некоторых героев картины. Ученые считают, что два пигмента сульфида мышьяка Рембрандт либо уже купил в смешанном виде, либо смешал сам. Первый вариант ученым показался более реальным.

Ученые считают, что в 17 веке в Европе можно было приобрести более широкое разнообразие токсичных пигментов, чем когда-то считалось.

Возможно, Рембрандт был первым, кто начал использовать токсичные пигменты парареальгара, а может быть он был одним из многих художников 17 века, которые писали свои картины таким же образом. Ученые говорят, что ответ на этот вопрос дадут дальнейшие исследования разных картин.

Как уже писал Фокус, в Польше нашли древнюю лодку, сделанную тем же способом, что в эпоху неолита. Однако именно это усложнило датирование, утверждают ученые.

Также Фокус писал о том, что на месте падения самолета B-17, который разбился в Англии 19 июля 1944 года, археологи обнаружили жетон второго пилота. Его останков не нашли, а потому он считается пропавшим без вести.