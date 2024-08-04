Золотистий відтінок: виявлено токсичний секрет на знаменитій картині Рембрандта (фото)

Картина "Нічна варта", можливо, мала б інакший вигляд, якби голландський художник не додав у твір особливу суміш.

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Учені з'ясували, яким чином відомий голландський художник 17 століття Рембрандт зробив деякі частини своєї знаменитої роботи "Нічна варта", створену 1642 року, такою сяючою. Виявилося, що художник використовував особливий пігмент, який раніше не зустрічався в палітрі Рембрандта. Результати дослідження опубліковані в журналі Heritage Science, пише ScienceAlert.

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Учені провели нове дослідження картини Рембрандта "Нічна варта", мета якого отримати більше інформації про знаменитий шедевр. Хіміки виявили, що художник під час створення картини використовував токсичний секрет. Він полягає в незвичайному поєднанні фарб, включно зі свинцево-олов'яним жовтим і червоно-помаранчевим пігментами. Вони були створені за допомогою миш'яку і сірки.

Вчені вважають, що Рембрандт спеціально змішував ці пігменти з іншими кольорами, щоб створити золотистий відтінок деяких частин своєї картини.

Кілька років тому вчені провели аналіз іншої картини голландського художника і виявили пігмент, який раніше не бачили в палітрі Рембрандта. Це був барвник із вмістом миш'яку від жовтого до помаранчевого кольору, який називається штучним аурипігментом. Але золотистий пігмент на картині "Нічна варта" відрізняється від нього.

Учені провели нове дослідження картини Рембрандта "Нічна варта" Фото: Wikipedia

У 17 столітті деякі яскраві пігменти створювали за допомогою додавання додаткового миш'яку або сірки до нагрітого сульфіду миш'яку, такого як аурипігмент або реальгар. Виявилося, що частина фарби, яку художник використовував для написання картини "Нічна варта", і отримання золотистого відтінку, була створена з жовтих, помаранчевих і червоних пігментів парареальгара.

Дослідники з'ясували, що Рембрандт використовував невелику кількість яскраво-помаранчевої фарби, щоб виділити золотими відтінками частини одягу деяких героїв картини. Учені вважають, що два пігменти сульфіду миш'яку Рембрандт або вже купив у змішаному вигляді, або змішав сам. Перший варіант ученим здався більш реальним.

Учені вважають, що в 17 столітті в Європі можна було придбати ширше розмаїття токсичних пігментів, ніж колись вважалося.

Можливо, Рембрандт був першим, хто почав використовувати токсичні пігменти парареальгара, а можливо, він був одним із багатьох художників 17 століття, які писали свої картини таким самим чином. Вчені кажуть, що відповідь на це питання дадуть подальші дослідження різних картин.

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