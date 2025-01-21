Хотіли м'язи, а отримали рак: свинець, миш'як і ртуть знайшли в протеїнових порошках

Протеїнові порошки вже давно стали стандартним інгредієнтом харчування мільйонів людей, які стежать за своїм фізичним станом. Однак нещодавно вчені виявили, що крім корисного протеїну вони містять у собі цілу низку смертельних речовин.

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Нещодавній звіт Clean Label Project виявив тривожні рівні вмісту токсичних важких металів у протеїнових порошках, причому майже 50% протестованих продуктів перевищили поріг безпеки. Дослідження, під час якого було проаналізовано 160 продуктів 70 найпопулярніших брендів зі США, виявило високу концентрацію свинцю, кадмію, миш'яку та ртуті — речовин, що становлять серйозну небезпеку для здоров'я, пише Technology Networks.

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Шкідливі метали можуть накопичуватися в організмі з плином часу, потенційно спричиняючи когнітивні порушення, ураження нирок, рак і проблеми з розвитком навіть за низького рівня впливу. Хоча протеїнові порошки рекламуються як корисні для здоров'я, звіт порушує критичні питання про безпеку цих широко споживаних продуктів.

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У звіті, опублікованому на сайті Clean Label Project, використовували передові методи тестування, як-от індуктивно-зв'язана плазма-мас-спектрометрія (ICP-MS), для оцінки забруднення протеїнових порошків, поряд з аналізом бісфенолів, як-от BPA і BPS. Бісфеноли, такі як BPA і BPS, — це хімічні сполуки, широко використовувані в пластмасах і смолах, які діють як ендокринні руйнівники, порушуючи функції гормонів і створюючи ризик для репродуктивного здоров'я, неврологічного розвитку і розвитку раку.

Результати виявилися лякаючими: 47% продуктів перевищували федеральні або державні стандарти безпеки, а 21% удвічі перевищували межі безпеки, встановлені Каліфорнійською декларацією 65.

Несподівано виявилося, що органічні та рослинні протеїнові порошки мають вищий рівень забруднення, ніж неорганічні, і містять у середньому втричі більше свинцю та в п'ять разів більше кадмію. Найбільше постраждали порошки зі смаком шоколаду: концентрація металів у них була значно вищою, ніж у порошках із ванільним та іншими смаками.

Джерело цих забруднень криється у виробництві та виборі інгредієнтів. Рослинні білки, часто одержувані з культур, вирощених на промислово забруднених ґрунтах, схильні поглинати важкі метали з навколишнього середовища. Органічні продукти, незважаючи на свою репутацію "чистих", не застраховані від цієї проблеми.

Однак у дослідженні є і позитивний бік: Рівень вмісту BPA в упаковці значно знизився, що свідчить про певний прогрес у вирішенні проблем споживачів, пов'язаних із впливом хімічних речовин у продуктах на здоров'я. Щоб вирішити ці проблеми, проєкт Clean Label Project виступає за підвищення прозорості та посилення стандартів безпеки в індустрії протеїнових порошків.

Такі програми, як Purity Award і Transparency Certification, покликані привернути увагу до брендів, які приділяють першочергову увагу чистоті інгредієнтів і надають детальну інформацію про безпеку. За словами Жаклін Боуен, виконавчого директора Clean Label Project, "харчова промисловість зобов'язана надавати своїм клієнтам відкриту, чесну і прозору інформацію про те, наскільки чисті їхні інгредієнти. Споживачі, які купують біологічно активні добавки, очікують, що їхня продукція буде чистою".

Дані у звіті свідчать про ширшу проблему забруднення довкілля в товарах повсякденного попиту. Аналогічні побоювання виникли і в інших галузях: у недавніх дослідженнях було виявлено токсичні метали в тампонах і менструальних засобах. Споживачі також можуть зіграти свою роль, віддаючи перевагу сертифікованим продуктам і домагаючись змін у галузі загалом, вважають автори

Водночас ринок протеїнових порошків в одних лише США оцінювали в 9,69 мільярда доларів ще 2023 року, що відображає його величезну популярність серед людей, які прагнуть отримати такі переваги, як набір м'язової маси і контроль ваги.

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