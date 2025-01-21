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Технології та наука

Хотіли м'язи, а отримали рак: свинець, миш'як і ртуть знайшли в протеїнових порошках

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Фото: Unsplash | Органічні та рослинні протеїнові порошки мають вищий рівень забруднення, ніж неорганічні, з'ясували вчені

Протеїнові порошки вже давно стали стандартним інгредієнтом харчування мільйонів людей, які стежать за своїм фізичним станом. Однак нещодавно вчені виявили, що крім корисного протеїну вони містять у собі цілу низку смертельних речовин.

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Нещодавній звіт Clean Label Project виявив тривожні рівні вмісту токсичних важких металів у протеїнових порошках, причому майже 50% протестованих продуктів перевищили поріг безпеки. Дослідження, під час якого було проаналізовано 160 продуктів 70 найпопулярніших брендів зі США, виявило високу концентрацію свинцю, кадмію, миш'яку та ртуті — речовин, що становлять серйозну небезпеку для здоров'я, пише Technology Networks.

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Шкідливі метали можуть накопичуватися в організмі з плином часу, потенційно спричиняючи когнітивні порушення, ураження нирок, рак і проблеми з розвитком навіть за низького рівня впливу. Хоча протеїнові порошки рекламуються як корисні для здоров'я, звіт порушує критичні питання про безпеку цих широко споживаних продуктів.

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У звіті, опублікованому на сайті Clean Label Project, використовували передові методи тестування, як-от індуктивно-зв'язана плазма-мас-спектрометрія (ICP-MS), для оцінки забруднення протеїнових порошків, поряд з аналізом бісфенолів, як-от BPA і BPS. Бісфеноли, такі як BPA і BPS, — це хімічні сполуки, широко використовувані в пластмасах і смолах, які діють як ендокринні руйнівники, порушуючи функції гормонів і створюючи ризик для репродуктивного здоров'я, неврологічного розвитку і розвитку раку.

Результати виявилися лякаючими: 47% продуктів перевищували федеральні або державні стандарти безпеки, а 21% удвічі перевищували межі безпеки, встановлені Каліфорнійською декларацією 65.

Несподівано виявилося, що органічні та рослинні протеїнові порошки мають вищий рівень забруднення, ніж неорганічні, і містять у середньому втричі більше свинцю та в п'ять разів більше кадмію. Найбільше постраждали порошки зі смаком шоколаду: концентрація металів у них була значно вищою, ніж у порошках із ванільним та іншими смаками.

Джерело цих забруднень криється у виробництві та виборі інгредієнтів. Рослинні білки, часто одержувані з культур, вирощених на промислово забруднених ґрунтах, схильні поглинати важкі метали з навколишнього середовища. Органічні продукти, незважаючи на свою репутацію "чистих", не застраховані від цієї проблеми.

Однак у дослідженні є і позитивний бік: Рівень вмісту BPA в упаковці значно знизився, що свідчить про певний прогрес у вирішенні проблем споживачів, пов'язаних із впливом хімічних речовин у продуктах на здоров'я. Щоб вирішити ці проблеми, проєкт Clean Label Project виступає за підвищення прозорості та посилення стандартів безпеки в індустрії протеїнових порошків.

Такі програми, як Purity Award і Transparency Certification, покликані привернути увагу до брендів, які приділяють першочергову увагу чистоті інгредієнтів і надають детальну інформацію про безпеку. За словами Жаклін Боуен, виконавчого директора Clean Label Project, "харчова промисловість зобов'язана надавати своїм клієнтам відкриту, чесну і прозору інформацію про те, наскільки чисті їхні інгредієнти. Споживачі, які купують біологічно активні добавки, очікують, що їхня продукція буде чистою".

Дані у звіті свідчать про ширшу проблему забруднення довкілля в товарах повсякденного попиту. Аналогічні побоювання виникли і в інших галузях: у недавніх дослідженнях було виявлено токсичні метали в тампонах і менструальних засобах. Споживачі також можуть зіграти свою роль, віддаючи перевагу сертифікованим продуктам і домагаючись змін у галузі загалом, вважають автори

Водночас ринок протеїнових порошків в одних лише США оцінювали в 9,69 мільярда доларів ще 2023 року, що відображає його величезну популярність серед людей, які прагнуть отримати такі переваги, як набір м'язової маси і контроль ваги.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.