Не выходя из комнаты. Ученые выяснили, что люди меняют химический состав воздуха

Благодаря новому исследованию эксперты смогут глубже изучить вопрос о том, какое влияние люди оказывают на окружающий мир.

На сегодняшний день загрязнение воздуха является огромной проблемой. Однако на открытом воздухе солнце, дождь и даже естественное окисление помогают очищать воздух. Но когда человек находится в помещении, многие из этих факторов не действуют, пишет BGR.

Как показывает новое исследование ученых, люди — являются доминирующим фактором изменения химического состава воздуха в помещении.

"Это открытие, которое многие не ожидали. Мы были сбиты с толку", — объяснили эксперты.

Трудно отрицать влияние взаимодействия человека с миром на окружающую среду. Ущерб, нанесенный нашему мир, от чрезмерной охоты до индустриализации, огромен. Большинство действий, которые мы предпринимаем, могут изменить химию нашего мира. И теперь, как оказалось, даже наше нахождение в комнате может изменить химический состав воздуха вокруг нашего тела.

Как обнаружили исследователи, люди создают вокруг себя окислительное поле. На открытом воздухе оно подавляется другими факторами, но никак не внутри комнаты. Таким образом, окислительное поле нашего тела становится доминирующим.

Это интригующее открытие, которое продолжает доказывать, насколько удивительно человеческое тело. Мы не только являемся источником реактивных химических веществ, но мы также можем преобразовывать эти химические вещества.

[ + – ] Смоделированное распределение скорости (a, b) и температуры воздуха (c) внутри камеры

Чтобы увидеть, насколько люди меняют химический состав воздуха, ученые провели несколько экспериментов в закрытых помещениях. Они поместили три разные группы из четырех человек в специальную камеру с максимальным допустимым уровнем озона в помещении. Затем они зафиксировали, как окислительные поля людей изменили химический состав воздуха вокруг.

Результаты были, мягко говоря, шокирующими. И эти выводы важны по нескольким причинам. Они не только добавляют новую информацию к понимаю человеческого тела, но также влияют на определения специалистами качества воздуха. Это особенно важно в связи с недавними событиями в мире за последние несколько лет.

Что еще интересно, эти окислительные поля могут также влиять на наше восприятие запаха. Ученые еще многого не знают, и им потребуются провести дополнительные исследования, чтобы увидеть, насколько люди меняют химический состав воздуха. Однако сделать этот первый шаг — половина дела.

"Теперь, когда мы знаем об этом поле, мы можем глубже изучить его и лучше понять, какое влияние мы оказываем на окружающий мир", — заключили специалисты.

Напомним, что ранее Киев был признан самым загрязненным городом мира. Из-за многочисленных боевых действий воздух столицы наполнили опасные для здоровья частицы РМ2.5. Как отмечают специалисты, их концентрация превысила норму в 27,8 раз.