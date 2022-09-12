Не виходячи з кімнати. Вчені з'ясували, що люди змінюють хімічний склад повітря

Завдяки новому дослідженню експерти зможуть глибше вивчити питання, який вплив люди мають на довкілля.

На сьогодні забруднення повітря є величезною проблемою. Однак на відкритому повітрі сонце, дощ та навіть природне окислення допомагають очищати повітря. Але коли людина знаходиться у приміщенні, багато з цих факторів не діють, пише BGR.

Як показує нове дослідження вчених, люди є панівним фактором зміни хімічного складу повітря в приміщенні.

"Це відкриття, яке багато хто не очікував. Ми були спантеличені", — пояснили експерти.

Важко заперечувати вплив взаємодії людини зі світом на довкілля. Збитки, завдані нашому світові, від надмірного бажання до індустріалізації, величезні. Більшість дій, які ми робимо, можуть змінити хімію нашого світу. І тепер, як виявилося, навіть наше перебування у кімнаті може змінити хімічний склад повітря довкола нашого тіла.

Як виявили дослідники, люди створюють навколо себе окисне поле. На відкритому повітрі воно пригнічується іншими факторами, але не всередині кімнати. Так, окисне поле нашого тіла стає домінувальним.

Це гостроцікаве відкриття, яке продовжує доводити, наскільки напрочуд людське тіло. Ми не тільки є джерелом реактивних хімічних речовин, але також можемо перетворювати ці хімічні речовини.

[ + – ] Змодельований розподіл швидкості (a, b) та температури повітря (c) усередині камери

Щоб побачити, наскільки люди змінюють хімічний склад повітря, вчені провели кілька експериментів у закритих приміщеннях. Вони помістили три різні групи із чотирьох осіб у спеціальну камеру з максимальним допустимим рівнем озону у приміщенні. Потім вони зафіксували, як окислювальні поля людей змінили хімічний склад повітря довкола.

Результати, м'яко кажучи, шокували. І ці висновки є важливими з кількох причин. Вони не лише додають нову інформацію до розуму людського тіла, але також впливають на визначення фахівцями якості повітря. Це особливо важливо у зв'язку з недавніми подіями у світі за останні кілька років.

Що ще цікаво, ці окисні поля можуть також впливати на наше сприйняття запаху. Вчені ще багато чого не знають, і їм потрібно провести додаткові дослідження, щоб побачити, наскільки люди змінюють хімічний склад повітря. Однак зробити цей перший крок — половина справи.

"Тепер, коли ми знаємо про це поле, ми можемо глибше вивчити його і краще зрозуміти, який вплив ми маємо на навколишній світ", — підсумували фахівці.

Нагадаємо, що раніше Київ визнали найзабрудненішим містом світу. Через численні бойові дії повітря столиці наповнили небезпечні для здоров'я частинки РМ2.5. Як зазначають фахівці, їхня концентрація перевищила норму в 27,8 раза.