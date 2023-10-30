Вьетнамки из каменного века: ученые воспроизвели обувь первых людей Африки

Самым древним известным европейским ботинкам 6 000 лет. В Южной Африке считалось, что до 2 000 лет назад люди не носили обувь. Но следы окаменелостей с трех палеоповерхностей меняют этот нарратив.

Недавние данные свидетельствуют о том, что наши предки могли носить обувь еще в среднем каменном веке, который длился от 75 000 до 150 000 лет назад. Это стало неожиданным поворотом в нашем понимании истории человечества. Само открытие бросает вызов предыдущим представлениям о хронологии развития сложных когнитивных и практических способностей нашего вида, пишет Phys.org.

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Традиционно мы считали, что древнейшей обуви в Европе всего 6 000 лет. В Южной Африке считалось, что люди начали носить обувь только около 2 000 лет назад. Однако находка окаменелостей на Капском побережье Южной Африки перевернула это представление с ног на голову.

Доктор Бернхард Ципфель, исследователь Института эволюционных исследований Витса, объясняет, что новые данные свидетельствуют о том, что люди в этом регионе носили какую-то обувь, чтобы ходить по пляжу.

"Мы все предполагали, что люди ходили босиком. Однако, южное побережье Капской провинции в то время имело очень острые скалы. Вполне логично, что люди использовали обувь, чтобы защитить себя. Сто тысяч лет назад травма стопы могла быть смертельной", — говорит Ципфель.

Чтобы раскрыть это захватывающее открытие, ученые обратились к области, которая называется ихнология, занимающейся изучением ископаемых следов и отпечатков. Хотя нет прямых доказательств того, какую обувь носили ранние гоминиды, поскольку кожа и растительные материалы того времени уже давно биологически разложились, исследователи сосредоточились на поиске следов, оставленных людьми, которые могли носить какую-то форму покрытия для ног. Такой подход помогает нам узнать больше о том, как древние человеческие популяции вели себя, передвигались и взаимодействовали.

Доктор Ципфель, который является одновременно исследователем и врачом-ортопедом, предполагает, что обувь, которую носили эти ранние люди, была чем-то похожа на современные вьетнамки, известные в народе как "плакки". В пользу этой идеи свидетельствуют археологические находки сандалий, которые носили люди племени сан. По словам ученого, эта обувь должна была быть достаточно прочной, чтобы выдержать сложные условия окружающей среды того времени.

Пытаясь понять обувь прошлого, исследователи воссоздали примитивную обувь и прошлись по тем самым пляжам, где когда-то ходили древние гоминиды. Они проводили эксперименты в разных условиях, исследуя собственные следы на мокром и сухом песке. Сравнивая свои выводы с настоящими следами, которым от 70 000 до 150 000 лет, они смогли обнаружить удивительные корреляции.

Хотя доказательства остаются неубедительными, исследователи воодушевлены своими открытиями. Это исследование способствует нашему пониманию того, когда люди могли начать носить обувь — тема, которая не настолько сильно изучена.

Доктор Ципфель отмечает, что эти находки убедительно свидетельствуют о том, что южноафриканский регион играл решающую роль в развитии когнитивных и практических способностей человека в течение длительного периода.

Исследование открывает новые пути для изучения нашей древней истории и способов, которыми наши предки приспосабливались к окружающей среде, потенциально углубляя наше понимание корней человеческой цивилизации.

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