Микромир весом с ананас. Ученые выяснили из чего состоит и сколько весит наша иммунная система

Проведя новое исследование ученые смогли довольно точно подсчитать огромное количество иммунных клеток внутри нас и даже измерить их общий вес, выявив интересные нюансы.

Недавнее исследование показало, что иммунная система человека, состоящая из различных тканей, защищающих от чужеродных захватчиков, насчитывает около 1,8 трлн. клеток. Чтобы представить себе эту цифру, можно сказать, что у взрослого мужчины среднего роста суммарный вес этих клеток составляет около 1,2 кг, что эквивалентно ананасу или шести хомякам. Об исследовании громадного микромира внутри нашего организма пишет ScienceAlert.

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Сотрудники Научного института Вейцмана поставили перед собой задачу дать комплексную оценку количества, распределения и совокупной массы иммунных клеток в организме человека. Предыдущие методы в основном изучали отдельные ткани или конкретные типы клеток, часто на грызунах, что ограничивало их более широкое применение к разнообразным человеческим популяциям.

Одним из главных вопросов иммунологии является определение органа, в котором находится наибольшее количество иммунных клеток. Хотя часто упоминается желудочно-кишечный тракт, другие исследования показывают, что основным резервуаром могут быть лимфатические узлы. Лимфатические узлы — это крошечные ткани бобовидной формы, расположенные вдоль лимфатических сосудов, в которых находятся иммунные клетки до того, как они попадут в кровь. Более того, существует выраженная связь между иммунными клетками кишечника и общим состоянием здоровья.

Исследователи использовали данные предыдущих исследований и анализы образцов тканей для оценки распределения иммунных клеток. Они отметили колебания количества иммунных клеток под влиянием таких факторов, как инфекции, пол, вес и возраст.

Согласно полученным данным, 73-килограммовый мужчина в возрасте 20 лет содержит около 1,8 триллиона иммунных клеток. Для сравнения, у 60-килограммовой женщины того же возраста при весе около 1 кг иммунные клетки составляют около 1,5 трлн. У 10-летнего ребенка — около 1 трлн. клеток при их массе в 600 г. Однако к этим оценкам следует подходить с осторожностью, тем более что женщины более предрасположены к некоторым аутоиммунным заболеваниям, а иммунная система детей находится в стадии становления.

Составление карты различных типов иммунных клеток, расположенных по всему организму Фото: PNAS, 2023

Далее в исследовании подробно рассмотрен состав иммунной системы: лимфоциты, отвечающие за нейтрализацию угроз и запуск клеточной защиты, составляют 40% иммунных клеток, но только 15% от их общего веса. Нейтрофилы, лейкоциты, уничтожающие бактериальные угрозы, составляют еще 40% иммунных клеток и 15% от общей массы. И наоборот, макрофаги, дендритные клетки и тучные клетки, значительно превосходящие их по размерам, составляют менее 20% иммунных клеток, но на их долю приходится более 60% клеточной массы.

Удивительно, но только 3% всех иммунных клеток обитает в кишечнике, и всего 2% — в крови. Основными иммунологическими органами, в которых сосредоточено большинство лимфоцитов и нейтрофилов, являются лимфатические узлы, костный мозг и селезенка. Однако кишечник остается важнейшим органом антитело-опосредованного иммунитета благодаря наличию в нем значительного количества плазматических клеток, подытожили свою работу исследователи.

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