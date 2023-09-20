Иммунную систему научили не нападать на свой организм: аутоиммунные заболевания останутся в прошлом

Ученые совершили серьезный прорыв, потенциально положив конец аутоиммунным заболеваниям, от которых страдают миллионы, перевернув с ног на голову стратегию борьбы со многими недугами.

Related video

Аутоиммунные заболевания, такие как рассеянный склероз, диабет первого типа и ревматоидный артрит, возникают, когда наша иммунная система ошибочно атакует собственные здоровые части тела. Защитная система нашего организма слишком усердствует и не отличает друга от врага. Но, похоже, ученые смогли переучить нашу иммунную систему с помощью нового, довольно интересного способа, пишет New Atlas.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Все знают, что такое вакцина и принцип ее работы: она вводит в организм безвредную часть вируса или бактерии, чтобы наша иммунная система знала, на что нападать в будущем. Но ученые разработали нечто совершенно противоположное и, на первый взгляд, звучащее зловеще и не эффективно — "обратную вакцину". Но не стоит беспокоиться по поводу злых гениев, мечтающих уничтожить человечество. Подобные персонажи – удел фильмов и прочих произведений искусства. Новое изобретение светил науки, вместо того чтобы учить организм атаковать что-то, по сути, учит его не атаковать определенные цели.

В нашей иммунной системе есть клетки, называемые Т-клетками, которые преследуют и уничтожают захватчиков. Но у людей с аутоиммунными заболеваниями эти Т-клетки путаются и атакуют ткани собственного организма. Ключом к новому методу лечения стала наша печень. В печени существует естественный процесс, когда она помечает определенные молекулы как "не подлежащие атаке". Используя эту идею, ученые совместили антиген, который распознает наша иммунная система, с молекулой, которая говорит печени: "Эй, это друг, а не враг".

Джеффри Хаббелл, один из ведущих исследователей, пояснил, что им было известно, что такой подход может предотвратить аутоиммунные реакции. Главным прорывом здесь является то, что им удалось лечить такие заболевания, как рассеянный склероз, даже после того, как организм уже начал свои ошибочные атаки. Это очень важно, поскольку в реальном мире лечение часто приходится начинать после того, как возникают последствия подобных длительных атак.

Еще одна интересная деталь заключается в том, что исследователи используют молекулу сахара, N-ацетилгалактозамина (pGal), которая отправляет другие молекулы прямо в печень, где они помечаются как "свои". Проще говоря, присоединяя pGal к любой молекуле, данный метод помогает нашему организму распознавать и не атаковать эту молекулу.

В рамках данного исследования группа работала с мышами, страдающими заболеванием, похожим на рассеянный склероз. Они соединили с pGal белки миелина — защитного слоя, окружающего наши нервы. Результаты оказались обнадеживающим: иммунная система мышей прекратила свою атаку, что позволило нервам работать правильно и уменьшило симптомы заболевания.

Если у вас или у ваших знакомых есть аутоиммунное заболевание, вы, вероятно, знаете, что типичным методом лечения является применение препаратов, подавляющих иммунную систему. Хотя эти препараты и дают положительный результат, они также имеют свою долю побочных эффектов, поскольку подавляют общую способность организма бороться с инфекциями. Новый подход, основанный на использовании "инверсной вакцины", напротив, является специфическим, направленным только на ошибочные атаки без отключения всей нашей защитной системы.

Путешествие ученых в этой области еще не закончено и следующий шаг для них — испытание этого метода лечения на людях. Исследователи приступили к первой фазе клинических испытаний, чтобы убедиться в безопасности этого метода для людей с рассеянным склерозом. Джеффри Хаббелл подытожил энтузиазм команды, заявив, что пока не существует одобренных "обратных вакцин", но потенциал этого метода открывает большие перспективы на комфортное и светлое будущее для миллионов людей.

Ранее Фокус писал о том, как иммунную систему научили бороться с раком молочной железы. Новое исследование позволяет утверждать, что раковые клетки можно делать более легкими целями для иммунных клеток организма.

Также Фокус писал о том, что неисправная иммунная система может спровоцировать депрессию. Новаторское исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.