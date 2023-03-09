Двойная атака. Иммунная система заряжает клетки для уничтожения метастатического рака молочной железы

Новое исследование позволяет утверждать, что раковые клетки можно делать более легкими целями для иммунных клеток организма.

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Использование иммунной системы для борьбы с раком — это постоянно развивающаяся область медицинской науки, но одним из самых упорных и наименее отзывчивых на иммунологическую терапию является метастатический рак молочной железы. Теперь ученые нашли способ лечения участков, окружающих опухоли рака молочной железы, которые распространились на кости, делая эти вторичные опухоли уязвимыми для атаки иммунной системы, пишет New Atlas.

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Обычные иммунотерапевтические препараты — ингибиторы контрольных точек иммунитета, повышают активность Т-клеток для борьбы с раком. Но исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (ВУСЛ) вместо этого использовали двухкомпонентный подход для усиления активности иммунных клеток, борющихся с раком.

"После того, как рак молочной железы распространился на другие части тела, его становится чрезвычайно трудно лечить. Существующие методы лечения могут лишь замедлить его развитие", — говорит старший автор исследования Шейла А. Стюарт, профессорка клеточной биологии и физиологии в ВУСЛ, — Около 70% пациентов с метастатическим раком молочной железы имеют опухоли, распространившиеся на кости. Наше исследование предполагает, что мы можем использовать два метода лечения — один для сенсибилизации миелоидного микроокружения опухоли к иммунотерапии, а другой для активации Т-клеток — для воздействия на эти костные метастазы таким образом, чтобы устранить опухоль, предотвратить возвращение рака и защитить от потери костной ткани в процессе".

В своем исследовании на мышах команда обнаружила, что блокирование молекулы p38MAPK перепрограммирует область опухоли, делая ее более уязвимой для атаки иммунных клеток — Т-клеток и макрофагов, и сигнальных молекул, называемых противоопухолевыми цитокинами. Затем с помощью терапии агонистом OX40, который связывает и активирует Т-клетки, уменьшившаяся опухоль была уничтожена.

Благодаря повышению активности Т-клеток и макрофагов появилась "команда мечты" по борьбе с раком. Это также позволило создать долгосрочную иммунологическую память, поскольку макрофаги продолжали показывать Т-клеткам узнаваемые фрагменты мертвых опухолевых клеток, называемые раковыми антигенами, гарантируя, что Т-клетки быстро атакуют и уничтожают любые новообразования.

Обнадеживает то, что все мыши, получившие двойную терапию, были живы и свободны от опухолей через 80 дней после лечения. У тех, кто получал только один из этих двух методов лечения, выживаемость через 60 дней составляла 50%.

"Если мы воздействовали на микроокружение, чтобы сделать его более чувствительным к Т-клеткам, и одновременно давили на Т-клетки, то все мыши избавлялись от метастатических опухолей, — сказала Стюарт, — Если мы вернулись через две недели и снова подвергли мышей испытанию теми же опухолевыми клетками, их иммунная система смогла очистить и эти клетки. Похоже, что их иммунные системы развили долговременную память и знали, как атаковать эти возвращающиеся раковые клетки. Мыши выглядят так, как будто они в основном вакцинированы против рака".

"Мы надеемся, что наше исследование заинтересует компании, производящие эти препараты, чтобы мы могли работать над созданием клинических испытаний, в которых эта стратегия будет изучаться на пациентах", — сказала Стюарт.

Ранее Фокус писал о спасении для женщин. Исследователи из Кливлендской клиники приступили к следующему шагу в исследовании вакцины, направленной на предотвращение наиболее агрессивной и летальной формы рака молочной железы.