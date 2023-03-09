Подвійна атака. Імунна система заряджає клітини для знищення метастатичного раку молочної залози

Нове дослідження дозволяє стверджувати, що ракові клітини можна робити легшими цілями імунних клітин організму.

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Використання імунної системи для боротьби з раком — це область медичної науки, що постійно розвивається, але одним із найзавзятіших і найменш чутливих на імунологічну терапію є метастатичний рак молочної залози. Наразі вчені знайшли спосіб лікування ділянок, що оточують пухлини раку молочної залози, які поширилися на кістки, роблячи ці вторинні пухлини вразливими для атаки імунної системи, пише New Atlas.

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Звичайні імунотерапевтичні препарати, інгібітори контрольних точок імунітету, підвищують активність Т-клітин для боротьби з раком. Але дослідники з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі (ВУСЛ) натомість використали двокомпонентний підхід для посилення активності імунних клітин, що борються з раком.

"Після того, як рак молочної залози поширився на інші частини тіла, його стає надзвичайно важко лікувати. Наявні методи лікування можуть лише сповільнити його розвиток, — каже старша авторка дослідження Шейла А. Стюарт, професорка клітинної біології та фізіології у ВУСЛ. — 70% пацієнтів із метастатичним раком молочної залози мають пухлини, що поширилися на кістки. Наше дослідження передбачає, що ми можемо використовувати два методи лікування — один для сенсибілізації мієлоїдного мікрооточення пухлини до імунотерапії, а інший для активації Т-клітин — для впливу на ці кісткові метастази так, щоб усунути пухлину, запобігти поверненню раку та захистити від втрати кісткової тканини в процесі".

У своєму дослідженні на мишах команда виявила, що блокування молекули p38MAPK перепрограмує область пухлини, роблячи її вразливішою для атаки імунних клітин — Т-клітин, макрофагів і сигнальних молекул, які називаються протипухлинними цитокінами. Потім за допомогою терапії агоністом OX40, який зв'язує і активує Т-клітини, пухлина, що зменшилася, була знищена.

Завдяки підвищенню активності Т-клітин і макрофагів з'явилася "команда мрії" боротьби з раком. Це також дозволило створити довгострокову імунологічну пам'ять, оскільки макрофаги продовжували показувати Т-клітинам відомі фрагменти мертвих пухлинних клітин, звані раковими антигенами, гарантуючи, що Т-клітини швидко атакують і знищать будь-які новоутворення.

Обнадіює те, що всі миші, які отримали подвійну терапію, були живі та вільні від пухлин через 80 днів після лікування. У тих, хто отримував лише один із цих двох методів лікування, виживання через 60 днів становило 50%.

"Якщо ми впливали на мікрооточення, щоб зробити його чутливішим до Т-клітин, і одночасно тиснули на Т-клітини, то всі миші позбавлялися метастатичних пухлин, — сказала Стюарт, — Якщо ми повернулися через два тижні та знову піддали мишей випробуванню тими ж пухлинними клітинами, їхня імунна система змогла знищити й ці клітини. Схоже, що їхні імунні системи розвинули довготривалу пам'ять і знали, як атакувати ці ракові клітини, що повертаються. Миші мають такий вигляд, ніби вони в основному вакциновані проти раку".

"Ми сподіваємося, що наше дослідження зацікавить компанії, які виробляють ці препарати, щоб ми могли працювати над створенням клінічних випробувань, у яких ця стратегія вивчатиметься на пацієнтах", — сказала Стюарт.

Раніше Фокус писав про порятунок для жінок. Дослідники з Клівлендської клініки розпочали наступний крок у дослідженні вакцини, спрямованої на запобігання найбільш агресивній і летальній формі раку молочної залози.