Імунну систему навчили не нападати на свій організм: аутоімунні захворювання залишаться в минулому

Вчені зробили серйозний прорив, потенційно поклавши край аутоімунним захворюванням, від яких страждають мільйони, перевернувши з ніг на голову стратегію боротьби з багатьма недугами.

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Аутоімунні захворювання, такі як розсіяний склероз, діабет першого типу і ревматоїдний артрит, виникають, коли наша імунна система помилково атакує власні здорові частини тіла. Захисна система нашого організму занадто старається і не відрізняє друга від ворога. Але, схоже, вчені змогли перевчити нашу імунну систему за допомогою нового, досить цікавого способу, пише New Atlas.

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Усі знають, що таке вакцина і принцип її роботи: вона вводить в організм нешкідливу частину вірусу або бактерії, щоб наша імунна система знала, на що нападати в майбутньому. Але вчені розробили щось абсолютно протилежне і, на перший погляд, звучить зловісно і не ефективно — "зворотну вакцину". Але не варто турбуватися з приводу злих геніїв, які мріють знищити людство. Подібні персонажі — доля фільмів та інших творів мистецтва. Новий винахід світил науки, замість того щоб вчити організм атакувати щось, по суті, вчить його не атакувати певні цілі.

У нашій імунній системі є клітини, звані Т-клітинами, які переслідують і знищують загарбників. Але в людей з аутоімунними захворюваннями ці Т-клітини плутаються й атакують тканини власного організму. Ключем до нового методу лікування стала наша печінка. У печінці існує природний процес, коли вона позначає певні молекули як такі, що "не підлягають атаці". Використовуючи цю ідею, вчені поєднали антиген, який розпізнає наша імунна система, з молекулою, що говорить печінці: "Гей, це друг, а не ворог".

Джеффрі Хаббелл, один із провідних дослідників, пояснив, що їм було відомо, що такий підхід може запобігти аутоімунним реакціям. Головним проривом тут є те, що їм вдалося лікувати такі захворювання, як розсіяний склероз, навіть після того, як організм уже розпочав свої помилкові атаки. Це дуже важливо, оскільки в реальному світі лікування часто доводиться починати після того, як виникають наслідки подібних тривалих атак.

Ще одна цікава деталь полягає в тому, що дослідники використовують молекулу цукру, N-ацетилгалактозаміну (pGal), яка надсилає інші молекули прямо в печінку, де вони позначаються як "свої". Простіше кажучи, приєднуючи pGal до будь-якої молекули, цей метод допомагає нашому організму розпізнавати і не атакувати цю молекулу.

У рамках цього дослідження група працювала з мишами, які страждають на захворювання, схоже на розсіяний склероз. Вони з'єднали з pGal білки мієліну — захисного шару, що оточує наші нерви. Результати виявилися обнадійливими: імунна система мишей припинила свою атаку, що дало змогу нервам працювати правильно і зменшило симптоми захворювання.

Якщо у вас або у ваших знайомих є аутоімунне захворювання, ви, ймовірно, знаєте, що типовим методом лікування є застосування препаратів, які пригнічують імунну систему. Хоча ці препарати і дають позитивний результат, вони також мають свою частку побічних ефектів, оскільки пригнічують загальну здатність організму боротися з інфекціями. Новий підхід, що ґрунтується на використанні "інверсної вакцини", навпаки, є специфічним, спрямованим лише на хибні атаки без вимкнення всієї нашої захисної системи.

Подорож учених у цій галузі ще не закінчена і наступний крок для них — випробування цього методу лікування на людях. Дослідники розпочали першу фазу клінічних випробувань, щоб переконатися в безпечності цього методу для людей із розсіяним склерозом. Джеффрі Хаббелл підсумував ентузіазм команди, заявивши, що поки що не існує схвалених "зворотних вакцин", але потенціал цього методу відкриває великі перспективи на комфортне і світле майбутнє для мільйонів людей.

Раніше Фокус писав про те, як імунну систему навчили боротися з раком молочної залози. Нове дослідження дозволяє стверджувати, що ракові клітини можна робити більш легкими цілями для імунних клітин організму.

Також Фокус писав про те, що несправна імунна система може спровокувати депресію. Новаторське дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.