Гра на знищення. Імунологи розповіли, чому організм починає атакувати сам себе

Що таке запалення, чому воно важливе для організму і коли стає небезпечним для нас.

Related video

Коли наше тіло стикається з інфекцією, у нас розвивається гарячка, при артриті — болять суглоби, від укусу бджоли — ми відчуваємо біль. Все це є проявами запалень, що відбуваються в організмі, пише Inverse.

Імунологи Пракаша Нагаркатті та Мітці Нагаркатті з Університету Південної Кароліни вирішили розставити всі крапки над "і" та розповіли, як наша імунна система реагує на інфекції, вакцинацію, аутоімунні захворювання та коли організм починає атакувати сам себе.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені зазначають, що, зазвичай, запалення пов'язані з болями від травм чи захворюваннями, які вони можуть спричиняти. Воно є важливою частиною нормальної імунної відповіді нашого організму, проте проблеми починаються там, де зазвичай "корисна функція" організму надто гостро реагує на подразник та затримується.

Термін "запалення" стосується всіх дій імунної системи, спрямованих на боротьбу організму з потенційними або реальними інфекціями. Однак дослідники виділяють 5 фізичних ознак гострого запалення:

жар; біль; почервоніння; набряк; втрата функції.

Водночас слабше запалення цілком може протікати без явних симптомів, проте клітинний процес, що лежить в основі запалення, буде тим самим.

Вчені розповіли, як працює імунна система на прикладі бджолиного укусу. Відчувши токсини, бактерії та фізичні ушкодження, імунна система спрямовує різні типи імунних клітин у місці ушкодження — Т-клітини, В-клітини, макрофаги та нейтрофіли та інші. Перші вбивають будь-яку заражену клітину і запобігають поширенню вірусу, другі — виробляють антитіла, треті та четверті — поглинають бактерії та знищують їх.

Ці імунні клітини також виробляють сотні різних молекул, які називаються медіаторами та які допомагають усувати ушкодження організму та справлятися із загрозами. Однак медіатори вбивають не лише бактерії, а й деякі здорові клітини. Це призводить до витоку крові з кровоносних судин, внаслідок чого накопичується рідина і відбувається приплив великої кількості імунних клітин — це є причиною появи набряку, почервоніння та болю під час укусу.

Коли імунна система позбавляється інфекції або чужорідного агента, частини запальної реакції беруть гору і допомагають відновити пошкоджені тканини. Через кілька днів наше тіло нейтралізує отруту від укусу і усуває всі бактерії, що потрапили всередину, та загоює пошкодження.

Однак ситуація змінюється, коли запалення виникає з невірних причин або занадто затягується (стає хронічним) — у результаті спричинене ним пошкодження може стати небезпечним.

Наприклад, алергія розвивається в той момент, коли наша імунна система помилково розпізнає як загрозу насправді нешкідливі речовини. У таких випадках шкода може бути невинною, наприклад, свербіж і почервоніння, або небезпечною — людина не може дихати через набряк горла.

Крім того, хронічні запалення з часом здатні пошкоджувати тканини і навіть призвести до різних клінічних розладів, зокрема серцево-судинних захворювань, нейродегенеративних розладів, ожиріння, діабету і навіть деяких видів раку.

Вчені зазначають, що в деяких випадках наша імунна система здатна сприймати наші органи та тканини як загарбників. У результаті це призводить до запалення у всьому тілі або певних його частинах — у нас можуть розвинутись такі аутоімунні захворювання, як вовчак чи артрит.

Дослідники зазначають, що запалення переважно проявляється на клітинному рівні, проте його механізм зовсім не простий. Ряд досліджень показують, що стрес, харчування, генетичні фактори та фактори довкілля також здатні впливати на процес запалення.

Раніше Фокус писав про прорив у лікуванні раку — вчені перетворили ракові клітини на "ласощі" для імунної системи.