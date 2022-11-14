Игра на уничтожение. Иммунологи рассказали, почему организм начинает атаковать сам себя

Что такое воспаление, почему оно важно для организма и когда становится опасным для нас.

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Когда наше тело сталкивается с инфекцией, у нас развивается лихорадка, при артрите — болят суставы, при укусе пчелы — мы испытываем боль. Все это является проявлениями воспалений, происходящих в организме, пишет Inverse.

Иммунологи Пракаша Нагаркатти и Митци Нагаркатти из Университета Южной Каролины решили расставить все точки над "і" и рассказали, как наша иммунная система реагирует на инфекции, вакцинацию, аутоиммунные заболевания и когда организм начинает атаковать сам себя.

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Ученые отмечают, что, как правило, воспаление связано с болями от травм или заболеваниями, которые они могут вызвать. Оно является важной частью нормального иммунного ответа нашего организма, однако проблемы начинаются там, где обычно "полезная функция" организма слишком остро реагирует на раздражитель и задерживается.

Термин "воспаление" относится ко всем действиям иммунной системы, направленным на борьбу организма с потенциальными или реальными инфекциями. Однако исследователи выделяют 5 физических признаков острого воспаления:

жар; боль; покраснение; отек; потеря функции.

При этом более слабое воспаление вполне может протекать без явных симптомов, однако клеточный процесс, лежащий в основе воспаления будет тем же.

Ученые рассказали как работает иммунная система на примере пчелиного укуса. Почувствовав токсины, бактерии и физические повреждения, иммунная система направляет различные типы иммунных клеток в месте повреждения — Т-клетки, В-клетки, макрофаги и нейтрофилы и другие. Первые убивают любую зараженную клетку и предотвращают распространение вируса, вторые — вырабатывают антитела, третьи и четвертые — поглощают бактерии и уничтожают их.

Эти иммунные клетки также производят сотни различных молекул, называемых медиаторами, которые помогают устранять повреждения организма и справляться с угрозами. Однако медиаторы убивают не только бактерии, но и некоторые здоровые клетки. Это приводит к утечки крови из кровеносных сосудов, в результате накапливается жидкость и происходит приток большого количества иммунных клеток — это является причиной появления отека, покраснения и боли во время укуса.

Когда иммунная система избавляется от инфекции или чужеродного агента, части воспалительной реакции берут верх и помогают восстановить поврежденные ткани. Спустя всего несколько дней наше тело нейтрализует яд от укуса и устраняет все бактерии, попавшие внутрь, и заживляет повреждения.

Однако ситуация меняется, когда воспаление возникает по неверным причинам или слишком затягивается (становится хроническим) — в результате вызванное им повреждение может стать опасным.

Например, аллергия развивается в тот момент, когда наша иммунная система ошибочно распознает как угрозу на самом деле безобидные вещества. В таких случаях вред может быть безобидным, например, зуд и покраснение, или опасным — человек не может дышать из-за отека горла.

Кроме того хронические воспаления со временем способны повреждать ткани и даже привести к различным клиническим расстройствам, в том числе сердечно-сосудистым заболеваниям, нейродегенеративным расстройствам, ожирению, диабету и даже некоторым видам рака.

Ученые отмечают, что в некоторых случаях наша иммунная система способна воспринимать наши органы и ткани, как захватчиков. В результате это приводит к воспалению во всем теле или определенных его частях — у нас могут развиться такие аутоиммунные заболевания, как волчанка или артрит.

Исследователи отмечают, что воспаление в основном проявляется на клеточном уровне, однако его механизм совсем не прост. Ряд исследований показывают, что стресс, питание, генетические факторы и факторы окружающей среды также способны влиять на процесс воспаления.

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