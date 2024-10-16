Раскрыли опасность волчанки: ученые выяснили, как именно распространяется болезнь

Волчанка является довольно изнурительным заболеванием, которое сказывается не только на нашем здоровье, но и на психике. Пытаясь найти эффективные методы борьбы с ней, ученые раскрыли секрет ее распространения по организму.

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Новое исследование, проведенное специалистами Weill Cornell Medicine, показало, что иммунные клетки, называемые моноцитами, способствуют развитию воспаления у больных волчанкой, вырабатывая белок под названием интерлейкин-1 бета (IL-1β) уникальным способом. Это открытие может привести к созданию новых методов лечения хронического аутоиммунного заболевания, при котором иммунная система атакует собственные ткани организма, пишет News Medical.

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США. У больных волчанкой часто наблюдается высокий уровень интерферонов I типа (IFN), белков, которые обычно помогают бороться с инфекциями, но могут вызывать вредное воспаление при аутоиммунных заболеваниях. Она вызывает воспаление кожи, суставов, почек и сердца и поражает от 20 до 150 человек из каждых 100 000 в одних лишь.

Некоторые методы лечения направлены на борьбу с этими интерферонами, но не все пациенты хорошо на них реагируют. Новое исследование, опубликованное в журнале Immunity, показало, что причиной воспаления может быть и другой белок — IL-1β, что позволяет найти новую мишень для лечения. В ходе предыдущих работ ученые обнаружили, что в эритроцитах больных волчанкой сохраняются митохондрии, которые обычно теряются в процессе развития клеток и именно они могут вызывать иммунные реакции. В своем последнем исследовании ученые обнаружили, что когда волчаночные моноциты принимают эти эритроциты, они вырабатывают и IFN, и IL-1β, вступая в необычную связь между двумя белками, которые обычно не работают вместе в иммунных реакциях.

Особенно важно то, что волчаночные моноциты выделяют IL-1β, не погибая, а значит, они могут выжить и путешествовать по всему организму, распространяя воспаление. Это делает IL-1β перспективной мишенью для новых методов лечения, поскольку прекращение его выработки может уменьшить вредное воспаление, не убивая моноциты, что в противном случае могло бы усугубить болезнь, заявили авторы.

Исследователи надеются, что, изучив, как работают эти иммунные пути во время обострений и ремиссий волчанки, они смогут улучшить стратегии ее лечения. Они также разрабатывают инструменты для выявления пациентов, которым может помочь терапия, блокирующая как IFN, так и IL-1β, что в перспективе позволит улучшить лечение больных не только этим, но и другими подобными аутоиммунными заболеваниями.

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