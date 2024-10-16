Розкрили небезпеку вовчака: вчені з'ясували, як саме поширюється хвороба

Вовчак є доволі виснажливим захворюванням, яке позначається не тільки на нашому здоров'ї, а й на психіці. Намагаючись знайти ефективні методи боротьби з ним, вчені розкрили секрет його поширення організмом.

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Нове дослідження, проведене фахівцями Weill Cornell Medicine, показало, що імунні клітини, звані моноцитами, сприяють розвитку запалення у хворих на вовчак, виробляючи білок під назвою інтерлейкін-1 бета (IL-1β) унікальним способом. Це відкриття може призвести до створення нових методів лікування хронічного аутоімунного захворювання, за якого імунна система атакує власні тканини організму, пише News Medical.

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США. У хворих на вовчак часто спостерігається високий рівень інтерферонів I типу (IFN), білків, які зазвичай допомагають боротися з інфекціями, але можуть спричиняти шкідливе запалення під час аутоімунних захворювань. Вона спричиняє запалення шкіри, суглобів, нирок і серця та вражає від 20 до 150 осіб із кожних 100 000 в одних лише.

Деякі методи лікування спрямовані на боротьбу з цими інтерферонами, але не всі пацієнти добре на них реагують. Нове дослідження, опубліковане в журналі Immunity, показало, що причиною запалення може бути й інший білок — IL-1β, що дає змогу знайти нову мішень для лікування. Під час попередніх робіт вчені виявили, що в еритроцитах хворих на вовчак зберігаються мітохондрії, які зазвичай губляться під час розвитку клітин, і саме вони можуть викликати імунні реакції. У своєму останньому дослідженні вчені виявили, що коли вовчакові моноцити приймають ці еритроцити, вони виробляють і IFN, і IL-1β, вступаючи в незвичайний зв'язок між двома білками, які зазвичай не працюють разом в імунних реакціях.

Особливо важливим є те, що вовчакові моноцити виділяють IL-1β, не гинучи, а отже, вони можуть вижити і подорожувати по всьому організму, поширюючи запалення. Це робить IL-1β перспективною мішенню для нових методів лікування, оскільки припинення його вироблення може зменшити шкідливе запалення, не вбиваючи моноцити, що в іншому разі могло б посилити хворобу, заявили автори.

Дослідники сподіваються, що, вивчивши, як працюють ці імунні шляхи під час загострень і ремісій вовчака, вони зможуть поліпшити стратегії його лікування. Вони також розробляють інструменти для виявлення пацієнтів, яким може допомогти терапія, що блокує як IFN, так і IL-1β, що в перспективі дасть змогу поліпшити лікування хворих не тільки на це, а й на інші подібні аутоімунні захворювання.

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