Длиной 570 световых лет. Струя плазмы из огромной черной дыры бросает вызов существующим теориям

Астрономы наблюдали за искривленной релятивисткой струей, которая вырывается из черной дыры почти со скоростью света.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, астрономы впервые получили изображение внутренней части блазара с самым высоким разрешением. Таким образом им удалось впервые наблюдать в таких деталях внутреннюю структуру релятивисткой струи. Новое наблюдение бросает вызов существующим теориям, которые объясняют как появляются эти струи и эволюционируют со временем, пишет Space.

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Астрономы с помощью радиотелескопов провели наблюдение за блазаром под названием 3C 279. Блазары представялеют собой разновидность квазаров, то есть очень ярких активных ядер галактик, в центре которых находится сверхмассивная черная дыра. Такие активные ядра галактик, которые затмевают собой свет всех звезд в галактике, получают яркость благодаря быстрому питанию окружающим веществом черной дыры.

Только 10% активных ядер галактик выпускают релятивистскую струю, то есть струю плазмы, которая вырывается из окружающего черную дыру аккреционного диска, где накапливается поглощаемое ее вещество. Если такая струя направлена в сторону Земли, то данный объект называется блазар.

Только 10% активных ядер галактик выпускают релятивистскую струю, то есть струю плазмы, которая вырывается из окружающего черную дыру аккреционного диска Фото: NASA

Во время наблюдения за блазаром 3C 279 астрономы впервые с высокой детализацией смогли данные о самой релятивисткой струе, а также о сверхмассивной черной дыре в центре блазара.

Ученые выяснили, что струя имеет длину 570 световых лет, вырывается в космос почти со скоростью света и состоит как минимум из двух нитей плазмы. Также исследование показало, что данная струя не является прямой и однородной, а имеет искривленную структуру под влиянием черной дыры.

Ученые считают, что благодаря новым наблюдениям придется пересмотреть теории о том, как формируются релятивистские струи внутри блазаров, ведь впервые удалось увидеть начало самой струи.

По словам астрономов, также придется изменить понимание роли магнитных полей в формировании таких струй из плазмы, который вырываются из активных ядер галактик. Как показали результаты наблюдений, здесь существует спиральное магнитное поле, которая влияет на формирование струи. Именно оно создает направление ее движения.

Ученые говорят, что еще многое нужно узнать, как о самих блазарах, так и об их струях из плазмы, также нужно создать более точные модели процесса поглощения черными дырами окружающего вещества.

По словам ученых, обнаруженные нити из плазмы в струе могут быть связаны с наиболее сложными процессами, которые происходят очень близко к черной дыре и создают эту струю.

Как уже писал Фокус, ученые запустили самый маленький ускоритель частиц в мире, который в 54 млн раз меньше Большого адронного коллайдера. Этот ускоритель частиц настолько маленький, что может разместиться на небольшой монете.