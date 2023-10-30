Поседеть из-за мелодии: почему музыка к фильмам ужасов — это больше, чем просто фоновый шум

Подумайте о самом страшном фильме, который вы когда-либо видели. Кроме криков, от которых стынет кровь, или биения сердца, в вашей памяти обязательно останется еще один звук — музыкальное сопровождение.

Представьте свой самый страшный момент в фильме — тот, что заставлял ваше сердце биться быстрее, а по коже бежали мурашки. Скорее всего, помимо ужасающего визуального ряда, ваш страх усиливала музыка. От культовых струнных в "Психо" (1960) до жуткого фортепиано и зловещего баса из франшизы "Хэллоуин" (1971-2022) — музыка к фильмам ужасов играет решающую роль в создании напряженности и тревоги, пишет Phys.org.

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Но что же такого в этих жутких мелодиях, что делает их настолько эффективными в запугивании? Исследователи углубились в науку, стоящую за этими жуткими саундтреками, раскрывая секреты, которые делают музыку к фильмам ужасов такой страшной.

Составляющие элементы жуткого саундтрека

Дьердь Лигети — Лонтано

Ключ к успешному саундтреку к фильму ужасов заключается в создании атмосферы неопределенности. Это достигается с помощью специфических музыкальных приемов, общих как для фильмов ужасов, так и для других вызывающих напряжение жанров, таких как триллеры и боевики.

Одним из таких приемов является отсутствие традиционной мелодии, замененной диссонирующими гармониями, которые нелегко объяснить. Короткие, повторяющиеся мелодии и техника тремоло (быстрое чередование двух высот) поддерживают ощущение напряжения, а повторение этих элементов подпитывает наши ожидания, но оставляет нас в подвешенном состоянии.

Когда к ним присоединяется больше инструментов или увеличивается громкость и частота повторений, напряжение возрастает. Это происходит не вследствие значительного мелодического развития, а путем его сокрытия, держа нас в напряжении.

Искусство композиции страха

Возьмем, например, партитуру Бернарда Геррмана к печально известной сцене в душе в фильме "Психо". Вместо мелодичной музыки Германн полагается на высокие скрипичные ноты, постепенно добавляя струнные, чтобы создать диссонанс. Этот прием стал визитной карточкой музыки ужасов.

Современные композиторы, такие как Ганс Циммер в фильме "Начало", также используют эти приемы. Повторяющийся гитарный мотив и диссонирующие удары струн поддерживают ощущение тревоги на протяжении всего фильма.

Создание жуткой атмосферы

Ground Zero

Дроны, или выдержанные ноты и повторяющиеся фигуры являются еще одним инструментом для создания напряженной атмосферы. Они часто встречаются в низких басах и сочетаются с низкочастотным грохотом. Эти дроны создают жуткое пространство, контрастируя с отсутствием высоких мелодических элементов. Их можно услышать в недавнем фильме "Оппенгеймер" (2023) во время сцен, связанных с испытанием бомбы.

По словам исследователя музыки К.Дж. Доннелли, эти экстремально высокие и низкие звуки в саундтреках к фильмам ужасов могут имитировать резкость криков или телесных звуков. Шепот, крики и ритмы, похожие на сердцебиение, часто встречаются в партитурах фильмов ужасов, показывая физическое и уязвимое.

Но, как ни странно, использование электронных инструментов и сочетание музыки со звуковым оформлением может также привнести элемент технологии и нечеловеческого. Это можно услышать в звуках счетчика Гейгера в недавнем фильме.

Страхи прыжков и первобытный страх

Душ — Психо (5/12) Клип к фильму (1960) HD

Внезапные громкие всплески звука или музыки, которые часто называют "жалами", являются эквивалентом страха прыжков в музыке. Они вызывают первоначальные реакции в нашем мозгу, подобно инстинктивным реакциям на внезапные громкие звуки. В сочетании с визуальным шоком эти "жала" усиливают стрессовую реакцию у зрителей.

Внезапная тишина также может иметь подобный эффект, как в сценах без музыки перед напряженными моментами. Такое использование контраста играет важную роль в том, чтобы держать нас в напряжении.

Фильмы ужасов любят подрывать ожидания, используя музыку в нетрадиционный способ. Например, они могут включать религиозные или детские мотивы, такие как орган и музыкальная шкатулка, или референсные гимны и колыбельные. Ностальгическая или оживленная музыка в неожиданных ситуациях также может привлечь или отдалить аудиторию.

Эмоциональное воздействие страха

Все эти музыкальные приемы имеют глубокое влияние на наши эмоции. Хотя они могут появляться не в каждой вызывающей напряжение сцене, они играют жизненно важную роль в усилении наших эмоциональных реакций.

Учащенное сердцебиение, мурашки по коже и реакция испуга, которую они вызывают, является причиной того, ому мы постоянно возвращаемся к страшным фильмам. Музыка к фильмам ужасов имеет силу, которая выходит за пределы нот и мелодий, что делает ее решающим элементом успеха жанра.

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