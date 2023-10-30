Спасти Землю от пластиковой зависимости: ученые нашли эффективный способ

Исследователи считают, что новый класс перерабатываемых полимерных материалов однажды поможет очистить планету от одноразовых пластиковых отходов.

Сотни миллионов тонн одноразового пластика ежегодно попадают на свалки. На Земле буквально не осталось места, где бы ученые еще не обнаружили этих отходов: пластиковый пакет был обнаружен в самой глубокой точке Марианской впадины, а частицы микропластика обнаружены в воде, почве и даже органах людей и других млекопитающих, пишет Inverse.

При этом лишь небольшой процент пластиковых отходов сегодня перерабатывается, но даже он не может использоваться вечно. В результате планета буквально может "утонуть" в горе пластиковых отходов. К счастью для нас, ученые считают, что нашли эффективный способ борьбы с пластиковым мусоров. Команда из Университета штата Колорадо разработала новый метод создания и разрушения полимеров. Предполагается, что это может привести к более легкой переработке пластика, которая не потребует тщательной сортировке вторсырья в день вывоза мусора.

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По словам Кэтрин Гарри и Эммы Рттнер из Университета штата Колорадо, предметы повседневного обихода, в том числе пакеты для продуктов, контейнеры для еды, веревки и паки из-под сока и молока, сделаны из класса полимеров, называемых полиолефинами. Исследования показывают, что они составляют около половины ежегодно производимых и утилизируемых пластмасс.

Известно, что эти полимеры используются в пластмассах, обычно маркируемых как: HDPE, LLDPE или PP. Они невероятно прочны, поскольку их химические связи чрезвычайно стабильны. Однако в мире, ориентированном на одноразовое потребление, это некогда преимущество стало невероятным недостатком.

Методы переработки

По словам ученых пластик, подвергшийся переработке, не может быть повторно использован точно также, как он использовался раньше. Процесс переработки приводит к разложению материал, а потому он теряет свою полезность и ценность.

Ученые считают, что вместо повторного производства пластиковых стаканчиков, качество которых снижается каждый раз, когда они перерабатываются, производители потенциально могли бы производить пластик один раз, а затем собирать его и использовать повторною

Команда отмечает, что основная проблема заключается в том, что сбор мусора в основном происходит посредством однопоточной переработки. Простыми словами, металлические банки, стеклянные бутылки, картонные коробки и пластиковые стаканчики попадают в один контейнер. При этом отделение бумаги от картона не требует сложных технологий, однако отделить полипропиленовый контейнер от полиэтиленового молочника может оказаться непростой задачкой.

Когда два разных пластика смешиваются во время переработки, они теряют полезные свойства, а в какой-то момент становятся и вовсе бесполезными. С помощью новой технологии ученым удалось смешать образцы полипропилена с произведенным ими полимером, а затем разрушить его и восстановить строительные блоки, не оказывая химического воздействия на полипропилен. Простыми словами, ученые обнаружили, что все еще могут восстановить ценность потока загрязненных отходов. При этом содержащийся в нем материал все еще может быть переработан механическим или химическим путем.

Новый полимер

В ходе нового исследования команда разработала серию полимеров, состоящих из двух простых строительных блоков: мягкого полимера и твердого полимера. Оба они имитируют полиолефины, но также могут быть подвергнуты химической переработке.

Экспериментируя с длинной молекулы ученым удалось создать широкий спектр материалов со свойствами, охватывающими все типы полиолефинов. Для создания мягких и твердых полимеров ученым пришлось адаптировать метод, ранее используемый только для очень маленьких молекул. В ходе работы ученым удалось усовершенствовать этот метод и использовать эту стратегию, применив ее наоборот. Фактически им удалось снова разъединить полимеры на их строительные блоки, а затем легко разделить их для дальнейшего использования.

Предыдущее исследование показало, что уже к середине столетия ежегодное использование пластика увеличится на Земле вдвое. А потому, по мнению ученых, так важно сосредоточиться на поиске эффективных способах переработки пластика и его повторного использования.

Команда отмечает, что их способ переработки все еще требует уточнения некоторых деталей, однако он является весьма перспективным.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что переработка пластика делает его более ядовитым для людей.