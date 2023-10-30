Обоснованная репутация. Ученые определили настоящую эффективность популярных диет

В новом исследовании ученые решили выяснить, какие из популярных диет действительно полезны для нас, а какие из них являются необоснованными и скорее походят на эффект плацебо.

В новом исследовании распространенные в США "популяризированные" диеты были тщательно проанализированы в сравнении с диетическими рекомендациями с целью оценки их питательных достоинств. В результате была выявлена тревожная тенденция в питании американцев, пишет Medical News.

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Причиной беспокойства ученых стала тенденция, характеризующаяся высоким потреблением нездоровых жиров, натрия, сахара и калорий, а также недостаточным потреблением фруктов, овощей и клетчатки. Большинство американцев отклоняются от государственных диетических рекомендаций (ГДР), что отражается в низких показателях индекса здорового питания (ИЗП) за период с 2005 по 2016 год.

Исследование было посвящено определению и выявлению популярных "причудливых" диет путем обширного изучения различных источников и Google Trends. После тщательного анализа было отобрано восемь диет, которые затем были проанализированы на предмет качества питания с использованием системы оценок ИЗП. Исследователи составили недельные меню для каждой диеты, аналогичные подходу клинических диетологов к планированию питания пациентов, стремясь привести их в соответствие с ГДР.

Для оценки использовался автоматизированный самоконтролируемый 24-часовой диетологический инструмент (ASA24®), позволяющий получить данные о рационе питания, что позволило вывести баллы ИЗП-2015, указывающие на уровень соблюдения ГДР по шкале 0-100. Кроме того, с помощью этого инструмента была собрана подробная информация о продуктах питания, размерах порций и напитках в каждом примерном меню, что способствовало проведению тщательного анализа питательных веществ.

Полученные результаты позволили разделить популярные диеты на три уровня ограничения: наименее, умеренно и наиболее ограничительные. Наименее ограничительными оказались такие диеты, как растительная/веганская и постная, а наиболее ограничительными — кетогенная, плотоядная и жидкая диеты. Качество рациона после оптимизации в соответствии с ГДР показало диапазон суммарных баллов ИЗП от 26,7 до 89,1 для диет Carnivore и Low-FODMAP соответственно, с различной калорийностью.

Учеными также были отмечены высокие показатели достаточности фруктов, овощей и белков в большинстве диет, за исключением кетогенной, плотоядной и жидкой диет. В ходе оценки также были выявлены некоторые питательные вещества, такие как кальций, витамин D, калий и клетчатка, которые обычно недостаточно потребляются американцами, и лишь некоторые диеты отвечают адекватному уровню этих питательных веществ.

Суть исследования заключается в том, что при тщательном планировании в соответствии с ГДР некоторые популярные диеты потенциально могут получить высокий балл ИЗП, означающий хорошее качество питания. В частности, четыре диеты, а именно: низкокалорийная, веганская, военная и постная диеты преодолели порог высокого качества питания. Анализ также показал, что незначительные изменения в этих диетах могут открыть перспективные стратегии повышения качества питания, развенчать некоторые мифы о "правильном" питании и подчеркнуть, что популярные диеты действительно могут быть полезны для здоровья, если они соответствуют установленным диетическим рекомендациям.

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